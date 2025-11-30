BYD triệu hồi gần 89.000 xe hybrid vì nguy cơ mất an toàn pin

Theo thông báo của Cơ quan Quản lý thị trường Trung Quốc, BYD sẽ tiến hành triệu hồi ngay lập tức 88.981 xe plug-in hybrid (PHEV) do nguy cơ mất an toàn liên quan đến pin. Động thái này diễn ra chỉ vài tuần sau đợt triệu hồi lớn nhất từ trước đến nay của nhà sản xuất xe điện số một Trung Quốc.

Cơ quan chức năng tại Trung Quốc vừa ra lệnh triệu hồi 88.981 xe BYD Qin PLUS DM-i do "vấn đề về độ đồng nhất của các bộ pin trong quá trình sản xuất".

Cụ thể, mẫu xe BYD Qin PLUS DM-i được sản xuất từ tháng 1/2021 đến tháng 9/2023 có thể gặp tình trạng giảm công suất do "vấn đề về độ đồng nhất của các bộ pin trong quá trình sản xuất". Trong các trường hợp nghiêm trọng, xe có thể không vận hành được ở chế độ thuần điện. Quyết định triệu hồi được đưa ra sau cuộc điều tra lỗi do nhà chức trách khởi xướng.

Hãng xe này hiện đối mặt với áp lực ngày càng tăng khi doanh số và lợi nhuận đều giảm sút. Tính đến nay, hãng đã triệu hồi hơn 210.000 xe trong năm nay, bao gồm gần 7.000 chiếc SUV sử dụng công nghệ PHEV.

Trước đó, BYD đã triệu hồi hơn 115.000 xe Tang và Yuan Pro sản xuất từ 2015 đến năm 2022 vì lỗi thiết kế và rủi ro an toàn liên quan đến pin.

Trước đó vào giữa tháng 10/2025, BYD đã công bố đợt triệu hồi lớn nhất lịch sử với hơn 115.000 xe Tang và Yuan Pro sản xuất từ 2015 đến năm 2022 vì lỗi thiết kế và rủi ro an toàn liên quan đến pin. Doanh số tháng 10 của hãng giảm 12% so với cùng kỳ năm ngoái, sau khi lợi nhuận quý III/2025 lao dốc 33%.

Hồi tháng 9/2024, thương hiệu này cũng triệu hồi gần 97.000 mẫu Dolphin và Yuan Plus thuần điện do lỗi sản xuất ở bộ điều khiển hệ thống lái, vốn có thể dẫn đến nguy cơ cháy nổ. Đợt triệu hồi mới nhất càng cho thấy những thách thức ngày càng lớn mà hãng phải đối mặt trong bối cảnh áp lực cạnh tranh và các yêu cầu an toàn ngày càng khắt khe.

BYD đang gặp vấn đề nghiêm trọng về chất lượng các sản phẩm nội địa, trong khi đó hãng đang thể hiện tham vọng bành trướng tới nhiều thị trường quốc tế, đặc biệt là châu Âu.

Mặc cho những nghi vấn về chất lượng xe tại thị trường nội địa, BYD tăng tốc mở rộng hiện diện tại châu Âu với kế hoạch nhân đôi mạng lưới bán hàng và đẩy mạnh nội địa hóa sản xuất tại Hungary, Thổ Nhĩ Kỳ và sắp tới có thể là Tây Ban Nha. Trong tháng 10/2025, doanh số BYD tại thị trường này đạt 17.470 xe, tăng 206,8% so với 5.695 xe cùng kỳ năm ngoái - gấp 2,5 lần doanh số của Tesla.

Tác giả: Việt Hà

Nguồn tin: znews.vn