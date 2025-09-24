Hai ngày sôi động tại Nghệ An – Khi xe điện BYD “gõ cửa” trái tim khách hàng miền Trung

BYD Technology Week- Chuỗi sự kiện trải nghiệm công nghệ quy mô lớn của BYD



Trong 2 ngày 20-21/9 BYD Technology Week biến nơi đây thành “sân khấu” lớn cho xe điện, những ấn tượng nhất không phải ánh đèn hay backdrop mà là sự hưởng ứng của hàng nghìn khách hàng miền Trung.

Từ những cụm màn hình LED, âm thanh và khu trải nghiệm lái thử, không khí tại sự kiện như một hội chơ công nghệ thực thụ. Ngay cả trước khi sự kiện mở màn, hơn 1.066 khách hàng đã chủ động đăng ký tham dự, 1.653 người đăng ký tại sự kiện, cao nhất trong lịch sử chuỗi BYD Technology Week tại Việt Nam, trở thành minh chứng rõ ràng.

Hơn 400 lượt lái thử diễn ra liên tục trong hai ngày, để rồi gần 30 khách hàng quyết định đặt cọc xe ngay tại chỗ, từ ATTO 2 thuần điện đến Sealion 6 hybrid. Con số đủ nói lên mức độ háo hức và sự mong đợi của người dân miền Trung dành cho BYD.

Sự kiện thu hút đông đảo khách hàng tới tham gia



Đi dọc khu trưng bày, chúng tôi bắt gặp chị Nguyễn Thị Hồng từ Hà Tĩnh đang trao đổi với nhân viên tư vấn. “Theo dõi BYD lâu rồi, hôm nay được cầm lái mới thấy xe êm và nhẹ. Giá và ưu đãi hợp lý nên tôi coi đây là sự lựa chọn cho gia đinh,” chị nói. Gần đó, anh Lê Văn Hoàn, kỹ sư cơ khí tại Nghệ An, đang chăm chú quan sát chiếc ATTO 2 mới ra mắt. “ Thiết kế hiện đại, công nghệ thông minh, vận hành ổn định và tôi đánh giá rất cao” anh gật gù chia sẻ.

Nhân viên BYD tư vấn cho khách hàng



Một góc khác, anh chủ doanh nghiệp vận tải hành khách ở Vinh thử hệ thống hỗ trợ lái của Sealion 6. “Xe điện không chỉ tiết kiệm chi phí mà còn giúp dịch vụ của tôi hiện đại hơn,” anh chia sẻ. Gia đình anh Nguyễn Đức Anh cũng đến với 2 con nhỏ. Những đứa trẻ thích thú leo lên hàng ghế sau, tạn hưởng không gian yên tĩnh. “Xe điện BYD rộng rãi, nội thất tinh tế và an toàn, tôi tin vài năm nữa xe điện sẽ là xu hướng chính,” anh nói.

Đằng sau sự háo hức ấy là một thông điệp khác: tương lai xanh. Anh Nguyễn Văn Tùng, giảng viên đại học ở Vinh, bày tỏ: “ Tôi ấn tượng vì BYD không chỉ mang xe điện đến đây mà còn mang đến cam kết về môi trường. Lựa chọn xe điện không chỉ vì kinh tế mà còn là trách nhiệm.”

Khách hàng ký cọc xe ngay tại sự kiện





Hai ngày tại Nghệ An, những câu chuyện như thế nối dài không dứt. Sự kiện khép lại nhưng dư âm vẫn ở lại, không chỉ là kỷ lục về lượng khách hàng tham dự hay số đơn đặt cọc, mà là dấu hiệu rõ rệt của một thói quen tiêu dùng mới đang thịnh hành. Xe điện BYD đã không chỉ “ra mắt” mà thực sự chạm tới trái tim khách hàng miền Trung.

Tác giả: PV

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn

