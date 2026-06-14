Buổi học cuối, nhóm học sinh lớp 9 ném bàn ghế, sách vở giữa lớp gây xôn xao

Ngày 13-6, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một nhóm học sinh khiêng bàn ghế, sách vở rồi ném dồn vào giữa lớp học trong tiếng cười đùa, thu hút sự quan tâm của nhiều người.



Qua tìm hiểu, sự việc xảy ra tại lớp 9A8, Trường THCS Bình Thắng B, phường Đông Hòa (TPHCM) trong buổi học cuối cùng của học sinh lớp 9 trước khi kết thúc năm học.

Nhóm học sinh lớp 9 khiêng bàn ghế, sách vở ném dồn vào giữa lớp trong buổi học cuối cùng, hình ảnh được ghi lại và lan truyền trên mạng xã hội. Ảnh: MXH

Ông Tô Chí Thịnh, Hiệu trưởng Trường THCS Bình Thắng B, xác nhận vụ việc và cho biết ngay sau khi xảy ra, nhà trường đã báo cáo với đại diện Phòng Văn hóa - Xã hội phường Đông Hòa. Một số phụ huynh cũng chủ động đề nghị hỗ trợ khắc phục hậu quả.



Tuy nhiên, theo lãnh đạo nhà trường, thiệt hại không đáng kể nên trường sẽ tự sắp xếp, khắc phục và không yêu cầu phụ huynh bồi thường.



"Các em đã hoàn thành chương trình học tại trường nên chúng tôi chủ yếu nhắc nhở. Nhà trường cũng không muốn sự việc ảnh hưởng đến tâm lý của các em trong thời gian chuẩn bị tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10" - ông Tô Chí Thịnh cho biết.

Tác giả: Nguyễn Tiến

Nguồn tin: Báo Người Lao Động