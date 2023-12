Bùng nổ nạn giả danh công an, cán bộ lừa đảo trong năm 2023

Giả danh công an lừa đảo 16 tỷ đồng: Do mắc nợ và cần tiền chi tiêu, Nguyễn Văn Quảng (SN 1996, quê Bắc Giang) đã mạo danh là cán bộ của Bộ Công an để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của các bị hại. Quá trình lừa đảo, Quảng lợi dụng quan hệ quen biết với Hoàng Thúy Lường (SN 1981) và một số bị hại khác, rồi dụ dỗ Lường đưa tiền cho Quảng với lý do là cần tiền lo công việc. Bước đầu, cơ quan công an xác định đối tượng Nguyễn Văn Quảng đã lừa đảo chiếm đoạt của nhiều người số tiền khoảng 16 tỷ đồng. Tháng 9/2023, Công an tỉnh Cao Bằng đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Quảng.