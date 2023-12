Hà Tĩnh: Truy tìm hai phụ nữ liên quan đến việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 13/12, Công an huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh), đơn vị vừa ra thông báo truy tìm đối với Bùi Thị Thuý Hạnh (39 tuổi, trú tại phường Hà An, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) và Vũ Thị Thơm (45 tuổi, trú tại tổ 8, phường Đằng Hải, quẩn Hải An, TP Hải Phòng).

Cơ quan công an thông báo truy tìm hai phụ nữ liên quan đến việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đây là những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ việc có dấu hiệu “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” bằng hình thức đưa người đi du lịch sang Hàn Quốc, hiện không rõ đang ở đâu, cần tổ chức truy tìm để phục vụ giải quyết Tố giác về tội phạm.

Công an huyện Kỳ Anh đề nghị người dân phát hiện hai người có thông tin trên liên hệ với Công an huyện Kỳ Anh qua số điện thoại 0986 925 939.

Tác giả: Cẩm Kỳ

Nguồn tin: daidoanket.vn