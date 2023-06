Bức tranh đối lập tuyển sinh lớp 10 tại Nghệ An

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT tỉnh Nghệ An năm học 2023 - 2024 sẽ diễn ra từ 5 - 6/6 với 3 môn thi: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ. Địa bàn tuyển sinh gồm học sinh có hộ khẩu thường trú tại Nghệ An, học sinh chuyển từ địa phương khác phải được sự chấp thuận của sở GD&ĐT. Năm nay, thí sinh Nghệ An được phép đổi nguyện vọng sau khi hoàn thành kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 và chưa biết kết quả.