Bốc thăm bóng đá SEA Games 33: U23 Việt Nam được hưởng lợi

Hôm nay 19/10, BTC SEA Games 33 đã tiến hành bốc thăm cho các nội dung bóng đá. Bóng đá nam là nội dung được quan tâm nhất. Có tổng cộng 10 đội U23 tham dự bóng đá nam SEA Games 33, được chia thành ba bảng, hai bảng 3 đội và một bảng có 4 đội.

Kết quả bốc thăm chi tiết bóng đá nam SEA Games 33. (Ảnh: FAT).

Bảng A có U23 Thái Lan, U23 Campuchia, U23 Timor Leste. Bảng B có U23 Việt Nam, U23 Malaysia, U23 Lào. Bảng C có U23 Indonesia, U23 Myanmar, U23 Philippines và U23 Singapore. Các đội nhất bảng cùng một đội nhì bảng xuất sắc nhất sẽ giành quyền vào bán kết.

Trong khi đó bóng đá nữ có 8 đội tranh tài, được chia thành 2 bảng. Bảng A có Thái Lan, Indonesia, Singapore, Campuchia. Bảng B có Việt Nam, Malaysia, Philippines và Myanmar. Đây sẽ là bảng đấu rất khó khăn với thầy trò HLV Mai Đức Chung khi chỉ có 2 đội nhất, nhì mỗi bảng mới giành quyền vào bán kết.

Tại nội dung Futsal nữ, các cầu thủ Việt Nam ở bảng B cùng Myanmar và Indonesia. Bảng A có Thái Lan, Philippines (2 đội dự World Cup) và Malaysia. 2 đội nhất, nhì mỗi bảng sẽ tiến vào bán kết.

Ở nội dung Futsal nam, chỉ có 5 đội tham dự là Thái Lan, Việt Nam, Indonesia và Malaysia nên không có phần bốc thăm. Các đội sẽ đá vòng tròn một lượt để tìm ra đội đoạt HCV.

Các nội dung bóng đá và Futsal của SEA Games 33 sẽ diễn ra từ 3 đến 19/12/2025 tại Thái Lan.

Tác giả: PV

Nguồn tin: Báo VOV