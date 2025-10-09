Bí ẩn đối thủ của U23 Việt Nam

Vào lúc 22h hôm nay 9/10, U23 Việt Nam sẽ có trận giao hữu với U23 Qatar. Màn so tài này sẽ diễn ra trên sân 321Sports ở Dubai (UAE).

Ảnh: VFF.

Để chuẩn bị cho trận đấu này, U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Đinh Hồng Vinh đã có 2 ngày tập luyện ở Hà Nội trước khi di chuyển sang Dubai từ hôm 7/10. Lực lượng của U23 Việt Nam trong chuyến đi này thiếu 8 cầu thủ chủ chốt đã lên ĐT Việt Nam là Trần Trung Kiên, Khuất Văn Khang, Nguyễn Hiểu Minh, Nguyễn Xuân Bắc, Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Phi Hoàng, Nguyễn Nhật Minh và Nguyễn Đình Bắc.

Trong khi U23 Việt Nam có sự chuẩn bị khá tích cực với những thông tin được cập nhật đầy đủ thì ngược lại, mọi thông tin về U23 Qatar trước trận đấu được giữ kín. LĐBĐ Qatar (QFA) và HLV trưởng Ildio Vale đều không chia sẻ bất cứ thông tin nào về đội bóng Tây Á trước cuộc so tài với U23 Việt Nam.

Dù vậy, chắc chắn U23 Qatar sẽ không có lực lượng mạnh nhất ở trận đấu tới khi một số cầu thủ xuất sắc thuộc lứa U23 của Qatar đã được triệu tập lên ĐTQG Qatar đá vòng loại World Cup 2026 là Ayoub Al Ouwi, Tahsin Jamshid, Mohamed Gouda hay Ahmed Al Rawi.

U23 Qatar cũng sẽ tham dự VCK U23 châu Á 2026, giải đấu có sự tham dự của U23 Việt Nam. Qatar ở bảng B cùng các đội Syria, Nhật Bản và UAE. Nếu thi đấu tốt tại giải này, U23 Qatar và U23 Việt Nam hoàn toàn có thể đối đầu nhau ở tứ kết.

