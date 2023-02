Bộ trưởng Tô Lâm xuống sân thưởng "nóng" CLB Công an Hà Nội

Tối 3-2, CLB Công an Hà Nội có màn ra mắt V-League 2023 mãn nhãn khi tạo thế trận áp đảo và thắng thuyết phục CLB Bình Định (top 3 V-League 2022) với tỉ số 5-0 trên sân Hàng Đẫy.

Trận đấu vinh dự đón Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Đinh Tiến Dũng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội, cùng nhiều lãnh đạo Bộ Công an, UBND TP Hà Nội tới dự khán, cổ vũ.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cùng Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng xuống sân chúc mừng...

...và thưởng "nóng" cho tập thể CLB Công an Hà Nội sau trận thắng đậm Bình Định 5-0

Kết thúc trận đấu, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đã xuống sân bắt tay chúc mừng và thưởng "nóng" cho CLB Công an Hà Nội.

Theo đó, Bộ trưởng Tô Lâm thay mặt lãnh đạo Bộ Công an thưởng thầy trò Foiani 100 triệu đồng. Tương tự, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng thay mặt lãnh đạo Hà Nội thưởng đội 100 triệu đồng.

Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời đối với đội bóng ngành Công an trước chặng đường dự báo còn gian nan phía trước.

Từ một đại diện giải hạng Nhất lên hạng, chỉ trong thời gian ngắn, Công an Hà Nội FC đã thay đổi mạnh mẽ lực lượng, với việc đưa về dàn tuyển thủ, cựu tuyển thủ chất lượng và nằm top 3 đội hình đắt giá nhất giải.

Mục tiêu của thầy trò HLV Foiani là phấn đấu đạt thành tích cao trong lần tái xuất V-League. Theo lịch, Công an Hà Nội FC sẽ gặp CLB Hà Nội ở vòng 2, kế đó là Viettel (vòng 3), HAGL (vòng 4), trước khi V-League 2023 tạm nghỉ để nhường chỗ cho đợt tập trung của các đội tuyển quốc gia.

