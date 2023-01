Bộ trưởng Tô Lâm gửi thư khen cán bộ chiến sĩ đảm bảo an ninh dịp Tết

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an vừa có Thư khen gửi cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an nhân dân đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, tận tụy với công việc, ngày đêm căng mình với nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an (Ảnh: Bộ Công an).

Nội dung Thư khen nêu rõ:

Trong thời gian qua, toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an nhân dân trên toàn quốc đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, không quản ngại khó khăn, gian khổ, tận tụy với công việc, ngày đêm căng mình với nhiệm vụ bảo đảm ANTT, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Lực lượng Công an nhân dân đã tham mưu và tổ chức triển khai có hiệu quả các phương án, kế hoạch, mệnh lệnh và điện chỉ đạo về công tác bảo đảm ANTT, tấn công, trấn áp các loại tội phạm; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự công cộng, phòng, chống cháy nổ, các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, góp phần giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội (TTATXH), tạo thuận lợi và phục vụ Nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn, lành mạnh.

Đặc biệt, Công an các đơn vị, địa phương đã bố trí lực lượng duy trì nghiêm túc công tác trực ban, trực chỉ huy, thường trực chiến đấu, cứu nạn, cứu hộ, đồng thời, tăng cường lực lượng xuống cơ sở, nhất là các tuyến, địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT; Công an xã, phường, thị trấn phát huy tốt vai trò nòng cốt trong công tác bảo đảm ANTT, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát 24/24h, chủ động nắm chắc tình hình từ sớm, tiếp nhận, giải quyết kịp thời các vụ việc ngay từ đầu, không để xảy ra vụ việc phức tạp về ANTT.

Tổ chức đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội (nổi bật là, đã truy bắt nhanh 01 đối tượng sử dụng súng cướp tiệm vàng tại phường 1, Thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng vào sáng ngày 26/01/2023), Công an xã, phường, thị trấn biên giới đã chủ động phối hợp với lực lượng Biên phòng làm tốt công tác tuần tra mật phục, không để các tổ chức, băng nhóm tội phạm lợi dụng dịp Tết để thực hiện các hành vi vi phạm về xuất, nhập cảnh trái phép, tội phạm về ma túy và buôn lậu; lực lượng Cảnh sát giao thông đã triển khai các phương án điều tiết, phân luồng giao thông, không để xảy ra ùn tắc kéo dài trên các tuyến trọng điểm, cửa ngõ ra, vào các thành phố lớn, bến xe, nhà ga, sân bay, trạm thu phí..., tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông (trong 07 ngày Tết, từ ngày 20/01- 26/01/2023, lực lượng Cảnh sát giao thông đã xử lý gần 22.000 trường hợp vi phạm, trong đó có hơn 7.700 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, hơn 2.200 trường hợp vi phạm tốc độ...); lực lượng Cảnh sát phòng, cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã làm tốt công tác tuyên truyền, tăng cường kiểm tra, hướng dẫn và bảo đảm lực lượng thường trực để kịp thời phát hiện, tổ chức cứu nạn, cứu hộ, chữa cháy kịp thời, hiệu quả; lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự, xã hội đã chủ động phối hợp với Công an xã, phường, thị trấn tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, xây dựng phương án và huy động lực lượng tuần tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm về pháo, nhất là trong đêm Giao thừa...

Lực lượng tham mưu Công an nhân dân đã làm tốt công tác thông tin, chỉ huy, tiếp nhận, xử lý thông tin và tham mưu kịp thời giải quyết các vụ việc phức tạp về ANTT. Qua đó, tình hình ANTT trước và trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 được bảo đảm, an ninh trên các tuyến, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm được giữ vững, không để xảy ra các vụ việc đột xuất, bất ngờ; tình hình phạm pháp hình sự, tai nạn giao thông, cháy nổ giảm, nhất là các vi phạm về pháo nổ, đua xe trái phép, nồng độ cồn, không xảy ra tai nạn giao thông, cháy nổ đặc biệt nghiêm trọng, không xảy ra các điểm ùn tắc kéo dài; trật tự công cộng được đảm bảo, góp phần phục vụ Nhân dân vui xuân, đón Tết Quý Mão 2023 vui tươi, an toàn, lành mạnh.

Ngoài công việc tập trung đấu tranh, ngăn chặn tội phạm, bảo vệ cuộc sống bình yên của Nhân dân, điều đặc biệt trong dịp ra quân phục vụ Nhân dân dịp Tết Quý Mão vừa qua, lực lượng Công an nhân dân đã nêu cao tinh thần vì Nhân dân phục vụ, xuất hiện nhiều tấm gương, hình ảnh đẹp của lực lượng Công an nhân dân như: Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã cứu nhiều người bị tai nạn rơi xuống giếng, hố sâu, kẹt giữa tường nhà, tại các đám cháy, cứu nhiều người có ý định nhảy cầu; lực lượng Cảnh sát giao thông hỗ trợ người dân về quê ăn Tết và trở lại thành phố lớn, tìm người già, trẻ em bị lạc, cấp cứu kịp thời người bị tai nạn, người có hoàn cảnh khó khăn trên đường; lực lượng Công an xã, phường, thị trấn tổ chức Tết cho nhiều người cô đơn, ốm đau, bệnh tật, có hoàn cảnh khó khăn, những người mới được ra trại; nhiều cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tham gia các câu lạc bộ tình nguyện hiến máu, đã kịp thời cứu sống nhiều người, nhiều hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Công an giúp đỡ người nước ngoài vui xuân đón Tết ở Việt Nam được người dân khen ngợi...

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận, biểu dương thành tích của toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an nhân dân, đặc biệt là những cán bộ, chiến sĩ đã trực tiếp tham gia công tác bảo đảm ANTT dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, khó khăn, biên giới, các tuyến, địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT..., các đồng chí đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong khi thi hành nhiệm vụ, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần bảo đảm ANTT, vì cuộc sống yên bình và hạnh phúc của Nhân dân, để lại những dấu ấn sâu đậm, hình ảnh đẹp trong lòng Nhân dân.

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các mặt công tác bảo đảm ANTT, nhất là bảo đảm an toàn các Lễ hội và hoạt động vui xuân của quần chúng Nhân dân sau dịp Tết Nguyên đán.

Bộ trưởng Tô Lâm kêu gọi cán bộ chiến sĩ tiếp tục phát huy tốt kết quả đạt được, lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc trong công tác và chiến đấu nhân dịp Xuân mới Quý Mão 2023, chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023), tiến tới Kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống của lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2023).

Tác giả: Nguyễn Dương

Nguồn tin: Báo Dân trí