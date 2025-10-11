Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: Không tinh giản bằng cách cắt giảm cơ học số biên chế giáo viên được giao

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn - Ảnh: GIA HÂN

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hưng Yên gửi đến sau kỳ họp thứ 9 của Quốc hội.

Theo đó, cử tri Hưng Yên nêu hiện nay tình trạng thiếu giáo viên cục bộ vẫn còn tồn tại, nhất là giáo viên dạy các môn học tiếng Anh, tin học, âm nhạc, mỹ thuật. Việc này nếu chậm được khắc phục sẽ gây khó khăn cho việc triển khai thực hiện chương trình và kế hoạch dạy học.

Từ đó cử tri kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo có những giải pháp căn cơ để khắc phục tình trạng này.

Nguyên nhân thiếu giáo viên

Trả lời nội dung này, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho hay thời gian qua Bộ đã tích cực phối hợp với Bộ Nội vụ tham mưu Chính phủ báo cáo Ban Chấp hành Trung ương để được bổ sung 65.980 biên chế giáo viên giai đoạn 2022-2026.

Mặc dù trong năm học 2022-2023 và năm học 2023-2024 cả nước đã tuyển dụng được hơn 40.000 giáo viên.

Tuy nhiên số học sinh 2 năm học vừa qua không ngừng tăng, dẫn đến số lớp tăng và số giáo viên cần có tăng theo (năm học 2023-2024 số giáo viên cần có tăng thêm 13.676 giáo viên; năm học 2024-2025 số giáo viên cần có tăng thêm 22.000 giáo viên), dẫn đến số giáo viên còn thiếu vẫn còn ở nhiều địa phương.

Ngoài nguyên nhân do số học sinh tăng, tình trạng thiếu giáo viên hiện nay còn do một số nguyên nhân.

Như sức hút vào ngành giáo dục còn hạn chế do mức thu nhập còn thấp, đồng thời nguồn tuyển một số môn học như tin học, ngoại ngữ, nghệ thuật không nhiều do sinh viên học các chuyên ngành này ra trường có nhiều sự lựa chọn nghề nghiệp khác có thu nhập cao hơn làm giáo viên.

Hơn nữa, việc tuyển sinh sư phạm các môn này cũng gặp khó khăn khi nhu cầu của học sinh lựa chọn ít, đặc biệt là môn nghệ thuật đòi hỏi phải có năng khiếu.

Việc tuyển dụng giáo viên còn chậm do quy trình phân bổ biên chế và quy trình tuyển dụng giáo viên ở các địa phương mất nhiều thời gian.

Một số địa phương không tuyển dụng hết số biên chế được giao mà dành chỉ tiêu để thực hiện tinh giản biên chế.

Tiếp tục thực hiện tuyển dụng giáo viên khi sắp xếp bộ máy thực hiện chính quyền địa phương hai cấp

Trước tình trạng thiếu giáo viên, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho hay Bộ đã và đang tiếp tục thực hiện một số giải pháp.

Cụ thể, chỉ đạo các cơ sở đào tạo giáo viên mở mã ngành và tổ chức đào tạo giáo viên theo nhu cầu của địa phương, bảo đảm nguồn tuyển giáo viên cho các địa phương, nhất là các môn học mới, môn học đặc thù.

Đồng thời chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện tuyển dụng giáo viên bảo đảm đủ số biên chế được cấp có thẩm quyền giao theo chỉ thị 32/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông.

Tham mưu Thủ tướng ban hành công điện để các địa phương tiếp tục thực hiện tuyển dụng giáo viên khi sắp xếp bộ máy thực hiện chính quyền địa phương hai cấp.

Chỉ đạo các địa phương tiếp tục rà soát, sắp xếp mạng lưới trường lớp học; thí điểm cơ chế tự chủ đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập, đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục.

Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương trong giải quyết tình trạng thiếu giáo viên.

Cùng với các giải pháp của Trung ương, Bộ trưởng đề nghị tỉnh Hưng Yên không thực hiện tinh giản biên chế bằng cách cắt giảm cơ học số biên chế giáo viên được giao.

Thực hiện tuyển dụng giáo viên bảo đảm đúng cơ cấu môn học, đủ số biên chế được cấp có thẩm quyền giao theo chỉ thị 32.

Theo báo cáo, đến hết năm học 2024-2025 tỉnh Hưng Yên (gồm cả Thái Bình cũ) còn 3.938 biên chế giáo viên chưa sử dụng.

Cùng với đó, thực hiện các giải pháp nhằm điều tiết giáo viên từ nơi thừa sang nơi thiếu; thu hút giáo viên về công tác tại địa phương và bố trí kinh phí để thực hiện hợp đồng giáo viên theo nghị định 111/2022 đảm bảo đủ số lượng giáo viên theo định mức quy định tại kết luận 91/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện nghị quyết 29.

Tác giả: Thành Chung

Nguồn tin: tuoitre.vn