Bộ trưởng Bộ Tư pháp dâng hương tri ân tại Nghệ An

Tại xã Giai Lạc, Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng đã trao tặng 20 suất quà cho các gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng. Đây là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực nhằm tri ân những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng phát biểu tại buổi gặp mặt



Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng bày tỏ sự xúc động khi được gặp gỡ các gia đình chính sách trong không khí cả nước hướng về Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Bộ trưởng khẳng định, những phần quà tuy không lớn về giá trị vật chất nhưng chứa đựng tình cảm, sự biết ơn sâu sắc của tập thể cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp đối với các thế hệ đi trước.

Theo Bộ trưởng, những món quà là sự gửi gắm nghĩa tình, thể hiện lòng tri ân đối với các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công đã hy sinh, cống hiến xương máu vì nền độc lập, tự do của dân tộc. Đồng thời, Bộ trưởng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh và gia đình chính sách đã góp phần mang lại cuộc sống hòa bình, hạnh phúc cho các thế hệ hôm nay.

Đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Lĩnh tại thôn Văn Hội, xã Yên Thành.

Bộ trưởng cũng mong muốn các gia đình chính sách tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, động viên con cháu tích cực học tập, lao động, đóng góp xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Nhân dịp này, Bộ trưởng ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Giai Lạc cũng như xã Yên Thành trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, góp phần nâng cao hiệu quả phục vụ người dân.

Cùng ngày, đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Lĩnh tại thôn Văn Hội, xã Yên Thành. Mẹ Nguyễn Thị Lĩnh, sinh năm 1929, có chồng là liệt sĩ Nguyễn Tớu hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và con trai là liệt sĩ Nguyễn Văn Lệ hy sinh trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ.

Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng đã trao tặng 20 suất quà cho các gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng.

Tại gia đình mẹ Nguyễn Thị Lĩnh, Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh, cống hiến to lớn của mẹ và gia đình đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Bộ trưởng chúc mẹ luôn mạnh khỏe, sống vui bên con cháu, tiếp tục là tấm gương sáng để các thế hệ trẻ noi theo, góp phần giữ gìn và phát huy truyền thống cách mạng.

Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng cùng đoàn đã đến Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên thành kính dâng hoa, dâng lễ, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.



Trong khuôn khổ chuyến công tác, Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng cùng đoàn đã đến Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên thành kính dâng hoa, dâng lễ, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trước anh linh của Người, đoàn công tác bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc đối với vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới.

Hoạt động thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách và người có công nhân dịp Ngày Thương binh - Liệt sĩ là hoạt động thường niên của Bộ Tư pháp, góp phần phát huy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc, đồng thời lan tỏa những giá trị nhân văn, khơi dậy tinh thần tri ân đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ quốc.

Tác giả: Trần Tú

Nguồn tin: congly.vn