Bộ trưởng Bộ GD-ĐT sẽ chịu trách nhiệm quyết định một bộ sách giáo khoa thống nhất

Người dân TP.HCM tìm mua sách giáo khoa chương trình mới - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến dự thảo nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Dự thảo nghị quyết nhằm thể chế hóa nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, sẽ trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ 10 tới.

Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm chủ trì thực hiện, quyết định sử dụng một bộ sách giáo khoa thống nhất

Đáng chú ý, về nội dung liên quan chương trình, nội dung và cơ chế phát triển giáo dục, dự thảo đề xuất quy định Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm về việc chủ trì tổ chức thực hiện và quyết định sử dụng một bộ sách giáo khoa giáo dục phổ thông để áp dụng thống nhất toàn quốc theo lộ trình phù hợp, bảo đảm hiệu quả và tiết kiệm.

Trước đó, nghị quyết 71 của Bộ Chính trị đã nêu nhiệm vụ rà soát, đánh giá việc triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông; bảo đảm cung cấp một bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc, phấn đấu tới năm 2030 cung cấp miễn phí sách giáo khoa cho tất cả học sinh.

Tại chương trình hành động của Chính phủ triển khai nghị quyết 71, Chính phủ giao Bộ Giáo dục và Đào tạo rà soát, hoàn thiện chương trình giáo dục phổ thông, tăng thời lượng các môn khoa học, công nghệ, tin học, nghệ thuật.

Bảo đảm cung cấp một bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc sử dụng từ năm học 2026 - 2027; thực hiện lộ trình đến năm 2030 cung cấp miễn phí sách giáo khoa cho tất cả học sinh.

Còn khi chủ trì họp triển khai nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu vấn đề cụ thể, mốc thời gian cụ thể đưa các nội dung nghị quyết vào cuộc sống, như yêu cầu một bộ sách giáo khoa thống nhất trên toàn quốc.

"Nghị quyết 71 cũng nói rồi, các thầy giáo, phụ huynh hỏi bao giờ thì làm được việc này?

Người ta bảo bây giờ năm học này (2025 - 2026) lại trôi qua rồi, năm học tới có được hay không? Cái này ngành giáo dục phải trả lời. Tôi nghĩ không thể chậm trễ hơn được nữa", Tổng Bí thư nêu rõ.

Nhà nước bảo đảm ngân sách cung cấp miễn phí sách giáo khoa cho học sinh trước 2030

Theo dự thảo nghị quyết, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng chịu trách nhiệm một số nội dung khác.

Như báo cáo Chính phủ về hoạt động giáo dục và việc thực hiện ngân sách giáo dục; chỉ đạo đổi mới chương trình giáo dục mầm non nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển toàn diện của trẻ em ngay từ giai đoạn đầu đời.

Cho phép thí điểm triển khai chương trình giáo dục đổi mới (tích hợp, STEM/STEAM, song ngữ, quốc tế) và thành lập hội đồng kỹ năng nghề ở một số ngành, lĩnh vực trọng điểm, ưu tiên; việc thẩm định, phê duyệt chương trình và quy định cơ chế hoạt động của hội đồng kỹ năng nghề do Bộ trưởng quy định.

Cho phép cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp xây dựng và triển khai chương trình đào tạo mở, linh hoạt, gắn với nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ và nhu cầu thị trường lao động.

Đồng thời quy định việc công nhận kết quả học tập, tín chỉ, chứng chỉ và kỹ năng tích lũy từ nhiều hình thức học tập, bảo đảm chuẩn đầu ra, kiểm định chất lượng, tính liên thông trong hệ thống giáo dục quốc dân, thúc đẩy học tập suốt đời và hội nhập quốc tế...

Dự thảo cũng quy định, ngân sách nhà nước hằng năm bảo đảm tỉ lệ chi cho giáo dục và đào tạo tối thiểu 20% tổng chi ngân sách nhà nước; trong đó chi đầu tư phát triển không thấp hơn 5% và chi cho giáo dục đại học không thấp hơn 3% tổng chi ngân sách nhà nước.

Nhà nước bảo đảm ngân sách trung ương để cung cấp miễn phí sách giáo khoa cho học sinh các cơ sở giáo dục phổ thông công lập, phấn đấu hoàn thành mục tiêu này trước năm 2030 và cung cấp miễn phí giáo trình, miễn học phí đối với môn giáo dục quốc phòng và an ninh tại các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp.

Trước đó, từ năm 2020, chương trình phổ thông đã được triển khai theo chủ trương "một chương trình, nhiều bộ sách giáo khoa" của Nghị quyết 88/2014 của Quốc hội. Chủ trương này nhằm chấm dứt độc quyền xuất bản, khuyến khích xã hội hóa biên soạn. Mỗi môn học có thể có một hoặc nhiều bộ sách. UBND cấp tỉnh quyết định lựa chọn bộ sách sử dụng ổn định tại địa phương. Hiện thị trường có ba bộ sách giáo khoa của hai nhà xuất bản cùng một số sách lẻ.

Tác giả: Thành Chung

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ