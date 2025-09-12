Sử dụng miễn phí sách giáo khoa điện tử - xóa bỏ rào cản về chi phí và địa lý

Công ty CP Tích hợp công nghệ truyền thông và Tri thức mới NKG vừa chính thức ra mắt giải pháp sách giáo khoa điện tử GK eBooks.

Sách giáo khoa điện tử - mang đến trải nghiệm học tập thông minh cho học sinh, giáo viên, phụ huynh và nhà trường

Sách giáo khoa điện tử GK eBooks là phiên bản số hóa của sách giáo khoa giấy, là một nền tảng giáo dục số toàn diện, tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), thực tế ảo (VR), thực tế tăng cường (AR) và học liệu 3D tương tác, mang đến trải nghiệm học tập thông minh cho học sinh, giáo viên, phụ huynh và nhà trường.

GK eBooks cung cấp sách giáo khoa điện tử miễn phí, xóa bỏ rào cản về chi phí và địa lý, đồng thời hỗ trợ tài liệu tham khảo, bài giảng điện tử và nội dung học tập bổ trợ.

Theo đó, mỗi học sinh được trang bị trợ lý AI cá nhân, hỗ trợ luyện tập, làm bài tập và phát triển kỹ năng.

Các bài học tích hợp hình ảnh 3D, thí nghiệm ảo AR/VR và video minh họa, giúp việc học trở nên sinh động, dễ hiểu.

Giáo viên và nhà trường có công cụ quản lý, đánh giá và cá nhân hóa quá trình học tập, tối ưu hóa hiệu quả giảng dạy.

Theo Công ty CP Tích hợp công nghệ truyền thông và Tri thức mới NKG, hiện phụ huynh và học sinh phổ thông có thể sử dụng miễn phí sách giáo khoa điện tử trên máy tính bảng với bộ sách của Nhà xuất bản Giáo dục, đang được thử nghiệm trên nền tảng GK eBooks.

Giải pháp này thúc đẩy chuyển đổi số trong giáo dục, nâng cao chất lượng học tập, quản lý và năng lực cạnh tranh quốc gia, đồng hành cùng xu hướng giáo dục số toàn cầu.

Trước đó, với mong muốn hỗ trợ tốt nhất cho việc dạy và học, đồng thời góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong giáo dục, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã nỗ lực xây dựng và đưa vào vận hành các nền tảng cung cấp sách giáo khoa điện tử miễn phí tại nền tảng taphuan.nxbgd.vn. Theo đó, toàn bộ hệ thống sách giáo khoa điện tử của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, bao gồm cả các bộ sách giáo khoa mới nhất dành cho các lớp 5, 9 và 12 (áp dụng từ năm học 2024 - 2025 theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018), đã được cập nhật đầy đủ, chính xác và phục vụ hoàn toàn miễn phí cho học sinh, giáo viên và đông đảo bạn đọc. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam khẳng định, việc xây dựng và cung cấp sách giáo khoa điện tử miễn phí là một nỗ lực tự nguyện, xuất phát từ trách nhiệm xã hội và mong muốn đóng góp thiết thực vào sự nghiệp giáo dục của đất nước, mang đến những điều kiện thuận lợi nhất cho việc dạy và học trong kỷ nguyên số.

Tác giả: Minh Vũ

Nguồn tin: congdankhuyenhoc.vn