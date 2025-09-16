Phụ huynh mong chờ bộ sách giáo khoa thống nhất và miễn phí

Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá giáo dục và đào tạo (Nghị quyết 71), đây được coi là dấu mốc chiến lược, góp phần tạo ra những bước ngoặt mới về tư duy, nhận thức và hành động trong việc đưa giáo dục và đào tạo phát triển lên tầm cao mới.

Một trong những nội dung được dư luận đặc biệt quan tâm là chủ trương bảo đảm cung cấp một bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc, phấn đấu đến năm 2030 cung cấp miễn phí sách giáo khoa cho tất cả học sinh. Đây là quyết sách lớn, mang tính nhân văn, thể hiện rõ tinh thần đổi mới vì một nền giáo dục công bằng, hiện đại.

Việc tồn tại nhiều bộ sách giáo khoa khác nhau đã tạo nên sự đa dạng trong lựa chọn, song cũng kéo theo không ít bất cập.

Thực tế nhiều năm qua, việc tồn tại nhiều bộ sách giáo khoa khác nhau đã tạo nên sự đa dạng trong lựa chọn, song cũng kéo theo không ít bất cập. Mỗi trường, mỗi địa phương chọn một bộ riêng, dẫn tới thiếu đồng bộ. Giáo viên phải nghiên cứu, làm quen với nhiều phiên bản sách; học sinh chuyển trường dễ bị lệch kiến thức; còn phụ huynh phải chi thêm tiền mua sách mới, sách cũ khó tái sử dụng.

Vừa chuyển con về theo học ở Tuyên Quang cùng gia đình, chị Nguyễn Hoài Thu, 35 tuổi, phường Minh Xuân chia sẻ: “Dù cùng khối lớp nhưng trước kia cháu nhà tôi học bộ sách khác, nội dung kiến thức có chỗ chênh lệch. Bởi vậy, ngay những ngày trong hè chúng tôi đã phải nhờ giáo viên kèm thêm để cháu có thể quen với bộ sách mới. Nếu cả nước có một bộ sách thống nhất, việc dạy học chắc chắn thuận lợi hơn.”

Ở góc độ khác, anh Hoàng Văn Bình, 47 tuổi, xã Sơn Dương, bày tỏ: “Nhà tôi có ba con đi học, mỗi cháu một cấp nên năm nào cũng phải bỏ ra vài triệu đồng mua sách. Nếu có một bộ sách thống nhất, không chỉ giúp gia đình đỡ tốn kém, mà con cái học hành cũng dễ dàng trao đổi, giúp nhau hơn.”

Rõ ràng, việc triển khai một bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc sẽ mang lại lợi ích thiết thực: Đảm bảo công bằng trong tiếp cận tri thức, tạo sự đồng bộ trong kiểm tra đánh giá và thuận lợi cho học sinh khi chuyển trường. Đây cũng là cơ sở để Nhà nước quản lý, biên soạn, cập nhật nội dung hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

Không dừng lại ở việc thống nhất, Nghị quyết 71 còn đưa ra mục tiêu đến năm 2030, tất cả học sinh trên cả nước sẽ được cung cấp sách giáo khoa miễn phí. Đây là bước đi đột phá, khẳng định quyết tâm thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục.

Chủ trương về sách giáo khoa thống nhất và miễn phí từ năm 2030 là điểm nhấn thể hiện tính nhân văn, công bằng.

Tại Tuyên Quang, địa phương miền núi với nhiều xã vùng khó khăn, kỳ vọng này càng có ý nghĩa đặc biệt. Chị Nguyễn Thị Hạnh, 42 tuổi, xã Bạch Xa chia sẻ: “Gia đình thu nhập thấp, mỗi mùa khai giảng lo nhất là tiền sách. Nếu Nhà nước cấp miễn phí, gánh nặng sẽ giảm đi rất nhiều. Con cái có đầy đủ sách vở thì bố mẹ yên tâm hơn.”

Với học sinh, niềm vui còn đến từ sự bình đẳng trong học tập. Em Nguyễn Viết Dương, học sinh lớp 8, Trường PTDTBTTH-THCS Phúc Yên, tâm sự: “Chúng em hay phải dùng lại sách cũ, nhiều cuốn rách, mất trang. Nếu được cấp miễn phí, có sách mới đồng bộ để học, chúng em sẽ thấy phấn khởi và tự tin hơn.”

Trao đổi với phóng viên thầy Nguyễn Ngọc Dương, Hiệu trưởng Trường PTDTBTTH-THCS Phúc Yên khẳng định: Chính sách này sẽ tạo nên những tác động tích cực lâu dài: giảm gánh nặng tài chính cho hàng triệu hộ gia đình; bảo đảm mọi học sinh đều có cơ hội tiếp cận tri thức bình đẳng; thúc đẩy phong trào học tập và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quốc gia…

Nghị quyết 71 đã mở ra một hướng đi mới cho giáo dục Việt Nam, trong đó, chủ trương về sách giáo khoa thống nhất và miễn phí từ năm 2030 là điểm nhấn thể hiện tính nhân văn, công bằng. Tại Tuyên Quang, niềm tin ấy càng rõ rệt khi học sinh, phụ huynh mong chờ một ngày không còn nỗi lo thiếu sách, thiếu vở. Với sự vào cuộc đồng bộ của Nhà nước, địa phương và toàn xã hội, mục tiêu này hoàn toàn có thể trở thành hiện thực, tạo nền tảng vững chắc để thế hệ trẻ vươn tới ước mơ, góp phần xây dựng đất nước phát triển bền vững.

