Bộ trưởng Bộ Công an nói về đoàn kết dân tộc, tương thân tại ngày hội ở Cư Kuin

Bộ trưởng Lương Tam Quang và bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung đến dự ngày hội đoàn kết dân tộc tại xã Ea Ktur - Ảnh: Tâm An

Sáng 17-11, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang dự ngày hội đoàn kết dân tộc tại xã Ea Ktur (huyện Cư Kuin, Đắk Lắk) và tổng kết đề án trao 1.200 căn nhà cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Ngày hội diễn ra trong không khí vui tươi, đoàn kết. Mở đầu ngày hội, người dân đã trình diễn các tiết mục múa truyền thống của các dân tộc anh em cùng chung sống tại đây.

Bên cạnh đó, các hoạt động văn hóa, thể thao cũng được tổ chức tại sân Nhà văn hóa xã Ea Ktur. Người dân tham gia các môn thi đẩy gậy, kéo co, thực hiện nghi lễ uống rượu cần truyền thống với bà con địa phương.

Bộ trưởng Lương Tam Quang nhận món quà là chiếc áo truyền thống của người Ê Đê từ già làng uy tín ở địa phương - Ảnh: Tâm An

Đặc biệt, phần thi giã gạo thu hút được đông đảo người dân, du khách tham gia. Có 10 đội là các phụ nữ ở trong buôn làng với chiếc cối, chày gỗ thi nhau biến những hạt lúa nương thành những hạt gạo trắng tinh, nguyên vẹn.

Một hàng dài các bạn thiếu nhi, thanh niên, cán bộ trong trang phục truyền thống của dân tộc đón chờ đoàn công tác của Bộ Công an. Tiếng cồng chiêng ngân vang khi đoàn công tác đến sân Nhà văn hóa xã Ea Ktur tham gia ngày hội đoàn kết dân tộc.

Phần thi giã gạo của các phụ nữ buôn làng thu hút được đông đảo người dân, du khách tham gia - Ảnh: Tâm An

Phát biểu chung vui với bà con, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang nhấn mạnh Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, chăm lo đời sống của đồng bào, lấy nhân dân là trung tâm của mọi chủ trương, chính sách để không ai bị bỏ lại phía sau.

Để thực hiện tốt hơn những kết quả đã đạt được, bộ trưởng đề nghị lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk nêu cao tinh thần, trách nhiệm đảm an ninh trật tự ở địa phương; phải xây dựng các khu dân cư, thôn, xóm không có tội phạm, không có tệ nạn, mỗi người dân được hưởng niềm vui, an toàn, hạnh phúc.

Các tiết mục văn nghệ "cây nhà lá vườn" trong ngày hội đoàn kết dân tộc do các em học sinh ở xã Ea Ktur, Cư Kuin, Đắk Lắk thể hiện - Ảnh: Tâm An

Sau khi dự ngày hội, cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang cùng các đại biểu đã đến cắt băng khánh thành, trao tặng nhà tình nghĩa cho gia đình ông Y Dư (45 tuổi, trú tại buôn Ea Tiêu, xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin.

Đây là 1 trong 1.200 căn nhà tình nghĩa đã được Công an tỉnh Đắk Lắk, các mạnh thường quân góp công, góp của để hoàn thành để bà con có nơi trú ngụ ấm cúng.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Công an và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng trao nhiều bằng khen, phần quà của những cá nhân, tập thể xuất sắc, gia đình khó khăn.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang tặng quà cho các cá nhân có thành tích xuất sắc, người có uy tín trong cộng đồng - Ảnh: Tâm An

8 tháng thi công xong 1.200 căn nhà nghĩa tình đoàn kết dân tộc Vào tháng 3-2024, để góp phần cùng toàn xã hội xóa đói, giảm nghèo, sẻ chia khó khăn với đồng bào dân tộc thiểu số, yên tâm làm ăn, đoàn kết xây dựng kinh tế, Bộ Công an chủ trương thực hiện đề án xây dựng 1.200 căn nhà trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk với tổng kinh phí 96 tỉ đồng. Sau hơn 8 tháng thi công, với sự nỗ lực của các đơn vị đến nay, 1.200 căn nhà đã được hoàn thiện. Các công trình được trao cho người dân bảo đảm đúng đối tượng, chất lượng và vượt tiến độ theo kế hoạch đề ra.

