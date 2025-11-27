Bộ Nội vụ đề xuất tiêu chuẩn mới của trưởng, phó phòng cấp xã

Ảnh minh họa - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Bộ Nội vụ đang xây dựng dự thảo Nghị định quy định tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước.

Đáng chú ý, dự thảo quy định tiêu chuẩn cụ thể đối với từng chức danh công chức lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương thuộc xã.

Theo đó, nhóm chức danh trưởng phòng và tương đương thuộc xã bao gồm chánh văn phòng HĐND và UBND xã; trưởng phòng và giám đốc các trung tâm thuộc UBND xã, phường, đặc khu và các chức danh tương đương.

Nhóm phó trưởng phòng và tương đương thuộc xã gồm phó chánh văn phòng HĐND và UBND xã; phó trưởng phòng và phó giám đốc trung tâm thuộc UBND xã, phường, đặc khu và tương đương.

Dự thảo cho biết các tiêu chuẩn của công chức lãnh đạo cấp xã được kế thừa từ quy định tiêu chuẩn cấp phòng thuộc tỉnh tại nghị định 29/2024 và bổ sung thêm các yêu cầu phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cấp xã.

Tiêu chuẩn với trưởng phòng và tương đương thuộc xã

Theo dự thảo công chức lãnh đạo, quản lý cấp xã phải đáp ứng tiêu chuẩn chung về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; có uy tín đối với cán bộ, công chức và nhân dân; có trình độ chuyên môn phù hợp; và đáp ứng yêu cầu về lý luận chính trị, quản lý nhà nước, am hiểu pháp luật và có khả năng thực thi nhiệm vụ.

Công chức lãnh đạo cấp xã cũng phải bảo đảm sức khỏe và có kinh nghiệm công tác theo quy định.

Dự thảo nêu rõ tiêu chuẩn cụ thể đối với trưởng phòng và tương đương thuộc xã.

Cụ thể, phải nắm vững chuyên môn, nghiệp vụ; tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực hoặc nhiệm vụ được giao; tham mưu thực hiện kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật trên địa bàn; đề xuất hoặc trực tiếp giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của tổ chức và công dân thuộc thẩm quyền.

Đang giữ chức danh phó trưởng phòng và tương đương thuộc xã. Trường hợp không giữ chức danh phải có thời gian công tác liên tục trong ngành, lĩnh vực từ đủ 4 năm trở lên.

Tiêu chuẩn với phó trưởng phòng và tương đương thuộc xã

Với phó trưởng phòng và tương đương thuộc xã phải nắm vững chuyên môn, nghiệp vụ; triển khai thực hiện chính sách và pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực hoặc nhiệm vụ được giao theo chỉ đạo của UBND cấp xã và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn của UBND cấp tỉnh.

Tham mưu, triển khai thực hiện kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật trên địa bàn; tổng hợp, đề xuất giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của tổ chức và công dân thuộc thẩm quyền.

Có thời gian công tác liên tục trong ngành, lĩnh vực từ đủ 2 năm trở lên.

Theo Nghị định 150/2025 của Chính phủ, cấp xã hiện nay có 3 phòng chuyên môn. Gồm Văn phòng HĐND và UBND tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực văn phòng; tư pháp; đối ngoại. Phòng Kinh tế (đối với xã, đặc khu) hoặc Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị (đối với phường và đặc khu Phú Quốc) tham mưu, giúp UBND cấp xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: tài chính - kế hoạch; xây dựng và công thương; nông nghiệp và môi trường. Phòng Văn hóa - Xã hội tham mưu, giúp UBND cấp xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực nội vụ; giáo dục và đào tạo; văn hóa, khoa học và thông tin; y tế. Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc UBND cấp xã thực hiện theo quy định của Chính phủ. Trước đó, Bộ Nội vụ cũng đã có định hướng chi tiết 36 vị trí việc làm ở cấp xã với nhiệm vụ và khung năng lực cụ thể.

Tác giả: Thành Chung

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ