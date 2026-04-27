Bộ Nội vụ thúc các địa phương đề xuất thêm phân quyền

Nội dung nêu tại Công văn 3875/BNV-TCBC của Bộ Nội vụ về việc tiếp tục đánh giá tính khả thi và hiệu quả của nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền cho chính quyền địa phương.

Tại Công văn 3875/BNV-TCBC, Bộ Nội vụ đề nghị UBND các tỉnh, thành phố tiếp tục rà soát và chủ động đề xuất các nhiệm vụ, quyền hạn cần phân cấp, phân quyền cho chính quyền địa phương, nhằm thực hiện phương châm “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”, tăng tính chủ động trong quản lý, điều hành.

Trung tâm hành chính công Phật Tích của tỉnh Bắc Ninh

Nội dung này được thực hiện trong quá trình đánh giá tính khả thi của các nhiệm vụ phân cấp, phục vụ sơ kết 01 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp theo Nghị quyết số 109/NQ-CP, Nghị quyết số 89/NQ-CP và Chỉ thị số 08/CT-TTg.

Trước đó, qua rà soát 949 nhiệm vụ, có 584 nhiệm vụ bảo đảm tính khả thi, 355 nhiệm vụ cần hướng dẫn và 10 nhiệm vụ cần điều chỉnh thẩm quyền; đến ngày 22/4/2026, các nội dung này cơ bản đã được xử lý.

Bộ Nội vụ yêu cầu địa phương đánh giá lại 365 nhiệm vụ đã điều chỉnh hoặc đã có hướng dẫn, làm rõ mức độ khả thi và các vướng mắc mới (nếu có); đồng thời tiếp tục rà soát các nhiệm vụ khác, nêu rõ nguyên nhân và đề xuất giải pháp nếu phát sinh khó khăn.

Trên cơ sở đó, các địa phương tiếp tục nghiên cứu, đề xuất thêm nhiệm vụ cần phân cấp, phân quyền phù hợp thực tiễn và gửi ý kiến về Bộ Nội vụ trước ngày 08/5/2026 để tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

