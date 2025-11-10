Đà Nẵng đề xuất chi 377 tỷ đồng hỗ trợ cán bộ sau sáp nhập

Theo đề xuất, những người từ Quảng Nam (cũ) ra Đà Nẵng làm việc hoặc ngược lại sẽ được hỗ trợ 400.000 đồng mỗi tháng để đi lại, 4 triệu đồng tiền thuê nhà và 5 triệu đồng một lần để ổn định chỗ ở.

Cán bộ cấp tỉnh, huyện (cũ) được điều động về xã, hoặc từ xã ra công tác ở xã miền núi, hải đảo, được hỗ trợ 400.000 đồng/tháng tiền đi lại, 2 triệu đồng/tháng tiền thuê nhà và 2,5 triệu đồng/người để di dời chỗ ở.

Riêng cán bộ thuộc cơ quan Trung ương điều động giữa hai địa bàn Quảng Nam (cũ) và Đà Nẵng (cũ) được hỗ trợ một lần 10 triệu đồng.

Công chức làm việc tại Trung tâm hành chính TP Đà Nẵng, tháng 5/2025. Ảnh: Nguyễn Đông

Những người được hưởng chính sách phải đáp ứng một số điều kiện như: chưa có nhà ở thuộc sở hữu của bản thân hoặc vợ/chồng, chưa được mua hay thuê nhà ở xã hội, nhà công vụ và có khoảng cách từ nơi ở đến nơi làm việc từ 30 km trở lên, trừ trường hợp công tác ở miền núi hoặc hải đảo.

Theo UBND thành phố, chính sách này nhằm giúp cán bộ yên tâm công tác, ổn định nơi ở, sinh hoạt tại trung tâm hành chính mới, đồng thời khuyến khích tăng cường nhân lực về cơ sở, đặc biệt là các xã miền núi, hải đảo.

Theo ước tính của Sở Tài chính, tổng kinh phí thực hiện chính sách này khoảng 377 tỷ đồng, trong đó riêng 6 tháng cuối năm 2025 cần khoảng 120 tỷ đồng từ ngân sách thành phố. Chính sách này sẽ thực hiện đến hết ngày 30/6/2027.

