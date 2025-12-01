Bộ đội Biên phòng Nghệ An: Những bác sĩ âm thầm của người dân miền biên viễn

“Dân khỏe, biên giới vững”

Khu vực biên giới tỉnh Nghệ An núi tiếp núi, rừng tiếp rừng, là nơi quần tụ của nhiều thành phần dân tộc thiểu số. Điều kiện địa lý xa xôi, khí hậu khắc nghiệt, đời sống của bà con nơi đây còn gặp nhiều khó khăn, nhất là chăm sóc y tế.

Với tâm niệm “dân khỏe, biên giới vững”, những năm qua, lực lượng quân y Bộ đội Biên phòng Nghệ An không những đảm bảo chăm sóc sức khoẻ cho cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng mà còn làm tốt công tác chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân trên địa bàn đóng quân.

Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Duy Hoàng trực tiếp xuống địa bàn khám bệnh cho người dân

Đầu tháng 12 năm 2024, Đồn Biên phòng Nhôn Mai (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) đã phối hợp với chính quyền địa phương, các nhà hảo tâm khánh thành đưa vào sử dụng “ngôi nhà thiện nguyện sao xanh” ngay trước cổng đơn vị.

Ngôi nhà ngoài cung cấp nước sạch miễn phí, các nhu yếu phẩm cần thiết cho đồng bào như quần áo, đồ dùng gia đình, đây còn là nơi khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho bà con mỗi khi người dân đau ốm.

Với địa bàn còn nhiều khó khăn như Nhôn Mai, việc có thêm một cơ sở chăm sóc sức khoẻ đã góp phần giảm bớt khó khăn cho người dân, nhất là các địa bàn cách xa trung tâm xã, thường bị chia cắt dài ngày khi gặp thiên tai, dịch bệnh...

Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Lê Anh Đức cấp cứu cho người dân bị ngộ độc lá ngón

Bên cạnh đó, thông qua công tác khám, chữa bệnh, cán bộ quân y Biên phòng còn kết hợp tuyên truyền, vận động đồng bào chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương.

Trưởng Ban Quân y, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An - Trung tá Trần Nam Thắng cho hay, đồng bào địa bàn biên giới còn nhiều khó khăn, kể cả đời sống và công tác chăm sóc sức khỏe, do vậy chúng tôi xác định, chăm sóc sức khoẻ cho người dân là trách nhiệm của những người lính Biên phòng.

Người lính áo xanh "kênh" tuyên truyền chăm sóc sức khỏe của người dân

Bên cạnh các trạm quân dân y, mô hình Tủ thuốc biên cương trên địa bàn biên giới tỉnh Nghệ An được triển khai ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa xuất phát từ nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân.

Quân y đồn Biên phòng Nhôn Mai cấp thuốc cho người dân tại Tủ thuốc biên cương đồn Biên phòng Nhôn Mai

Để hoạt động có hiệu quả Tủ thuốc biên cương, các đơn vị đã tranh thủ nguồn nhân lực, vật lực, từ các tổ chức, cá nhân từ thiện, sự ủng hộ của chính quyền địa phương để triển khai hoạt động chăm sóc sức khoẻ cho đồng bào ngay tại địa phương.

Hiện nay, trên tuyến biên giới Nghệ An đang triển khai 6 phòng khám quân dân y kết hợp cùng 9 tủ thuốc biên cương, ở những địa bàn vùng sâu, vùng xa, cách trung tâm các xã biên giới hàng chục km đường rừng.

Trước đó, năm 2022, Trạm Quân dân y Mường Lống (huyện Kỳ Sơn cũ) được khánh thành đưa vào sử dụng, Trạm được đặt ngay đầu bản Bản Mường Lống.

Địa bàn bản Mường Lống nằm cách trung tâm xã Tri Lễ khoảng 30km đường rừng, vào bản chỉ có con đường đất độc đạo, đi lại khó khăn, nhất là vào mùa mưa. Bản có 135 hộ, với hơn 800 nhân khẩu, với 100% là đồng bào dân tộc Mông; đời sống chủ yếu dựa vào nương rẫy, tỉ lệ hộ nghèo còn cao, tập quán, đời sống lạc hậu cũng ảnh hưởng đến sức khỏe của bà con.

Từ ngày có Trạm quân dân y tại bản, bà con đồng bào nơi đây được chăm sóc sức khoẻ tốt hơn, những lúc ốm đau người dân đã tìm đến trạm quân dân y để được thăm khám, không còn cảnh tự chữa bệnh tại nhà như trước đây nữa.

Người lính áo xanh "kênh" tuyên truyền chăm sóc sức khỏe của người dân

“Khi chưa có trạm thì người dân trong bản vất vả, đường đi lại khó khăn, nhất là những lúc trời mưa, có người ốm, người đau đi vất vả. Giờ đây có trạm quân dân y tại bản, người dân trong bản ai đau, ai ốm thì đi khám, nếu trạm chữa được thì cho thuốc, nếu bệnh nặng quá thì bộ đội cho giấy đi khám ở xã, đi khám ở huyện. Các cán bộ quân y còn tuyên truyền bà con giữ gìn vệ sinh làng bản, ăn chín, uống sôi”, già làng Xồng Pá Chù, bản Mường Lống, xã Tri Lễ tỏ bày.

Ngoài khám chữa bệnh, các bác sĩ quân y nơi biên giới còn là những tuyên truyền viên, tuyên truyền người dân chăm sóc sức khỏe, kế hoạch hóa gia đình và đặc biệt là phòng, chống các loại dịch bệnh.

Chính trị viên Đồn Biên phòng Tri Lễ - Thượng tá Hồ Thanh Quang cho rằng, lực lượng quân y thường xuyên túc trực, bám nắm tình hình nhân dân, để tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho bà con, bất kể ngày hay đêm, hay ở các địa bàn xa, khi người dân cần đến quân y sẽ đến tận nhà khám bệnh, chăm sóc sức khoẻ cho bà con.

Vai trò các Trạm quân dân y kết hợp và Tủ thuốc biên cương của Bộ đội Biên phòng Nghệ An trên địa bàn biên giới được chính quyền địa phương và nhân dân đánh giá cao, thông qua hoạt động khám chữ bệnh cho người dân; cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Nghệ An còn triển khai hiệu quả công tác dân vận, phối hợp đấu tranh phòng chống các loại tội phạm. Qua đó càng thêm thắt chặt tình cảm gắn bó quân dân nơi địa bàn biên giới.

Tác giả: Nguyễn Tú - Xuân Sinh

Nguồn tin: daibieunhandan.vn