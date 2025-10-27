Tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng Nghệ An cống hiến vì biên cương Tổ quốc

Đoàn viên, thanh niên đồn Biên phòng Tam Hợp giúp dân phát triển kinh tế chăn nuôi dê.

Dấu ấn tuổi trẻ biên cương

Tại Đồn Biên phòng Mỹ Lý, mô hình “Ngôi nhà thiện nguyện-Ai cần đến lấy, Ai có sẻ chia” do Chi đoàn đơn vị khởi xướng đã trở thành điểm sáng của tình quân dân. Nơi đây không chỉ cung cấp quần áo, sách vở, vật dụng thiết yếu cho bà con, mà còn tổ chức dạy tin học, cắt tóc miễn phí.

Trung tá Nguyễn Xuân Hóa, Bí thư Chi đoàn đồn Mỹ Lý chia sẻ: “Điều quý giá nhất không phải là số lượng quyên góp, mà là tinh thần sẻ chia được lan tỏa. Nhiều người từng nhận giúp đỡ nay lại quay về để trao đi".

Giúp học sinh khu vực biên giới học vi tính.

Ở Đồn Biên phòng Hạnh Dịch, Thiếu tá Bùi Văn Ngọc, Phó Bí thư Chi đoàn, nổi bật với những sáng kiến trong phong trào “Thanh niên Bộ đội Biên phòng rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo vì chủ quyền an ninh biên giới quốc gia”.

Anh cùng đồng đội áp dụng chuyển đổi số trong quản lý dân cư, hỗ trợ đồng bào vùng biên tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, mang tiện ích hiện đại đến vùng sâu; đồng thời, chia sẻ với chính quyền trong giải quyết dịch vụ công trực tuyến.

Tại Đồn Biên phòng Na Loi, Trung tá Nguyễn Văn Đoan, Bí thư Chi đoàn, lại là tấm gương sáng trong công tác vận động quần chúng. Dưới sự tham mưu của anh, nhiều chương trình kết nghĩa bản-bản hai bên biên giới Việt Nam-Lào được duy trì bền chặt; các học sinh Lào có hoàn cảnh khó khăn được đỡ đầu, vun đắp tình hữu nghị đặc biệt giữa hai dân tộc.

Những tấm gương ấy là đại diện cho hàng trăm cán bộ, đoàn viên tiêu biểu của Bộ đội Biên phòng Nghệ An, những người đang viết tiếp truyền thống “Đoàn kết, tiên phong, xung kích vì biên cương Tổ quốc”.

Cùng với thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, Đồn Biên phòng Thông Thụ cử các tổ công tác xuống địa bàn vui Tết cùng bà con dân bản.

Cùng với đó, Phong trào tình nguyện vì cộng đồng trở thành nét đẹp tiêu biểu của tuổi trẻ Biên phòng Nghệ An đã tạo ra những mùa tình nguyện rực sáng trên tuyến biên giới. Các chương trình “Tháng Ba biên giới”, “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, “Mùa đông ấm-Xuân tình nguyện”, “Chung tay vì người nghèo-Không để ai bị bỏ lại phía sau”; qua đó đã huy động hơn 6 tỷ đồng, hỗ trợ hàng nghìn hộ nghèo, học sinh nghèo vượt khó.

Các mô hình “Con nuôi đồn Biên phòng”, “Nâng bước em tới trường”, “Tay kéo Biên phòng” tiếp tục được duy trì, giúp đỡ nhiều em nhỏ vùng biên có điều kiện học tập, trưởng thành.

Tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng Nghệ An còn là lực lượng nòng cốt xây dựng đời sống văn hóa trong đơn vị và địa bàn. Các hoạt động “Ngày Chủ nhật xanh”, “Hãy làm sạch biển”, “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” được duy trì thường xuyên, góp phần bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu. Những sân thể thao, câu lạc bộ văn nghệ được đầu tư, tạo môi trường rèn luyện lành mạnh, nâng cao đời sống tinh thần cho bộ đội.

Theo con số tổng hợp, trong giai đoạn 2020-2025, công tác Đoàn và phong trào thanh niên Bộ đội Biên phòng Nghệ An đạt nhiều kết quả toàn diện, khẳng định vai trò xung kích, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được triển khai thường xuyên, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cùng cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới". Nhờ đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, đoàn viên ngày càng vững vàng bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng và nhân dân.

Bộ đội Biên phòng Nghệ An tiếp nhận và vận chuyển hàng cứu trợ đến các bản làng bị cô lập.

Phong trào “Thanh niên Bộ đội Biên phòng rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo” lan tỏa sâu rộng. Hàng nghìn lượt đoàn viên tham gia tuần tra biên giới, kiểm soát vùng biển, phòng chống tội phạm ma túy, buôn lậu, góp phần giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới. Trong thiên tai, dịch bệnh, họ luôn có mặt ở tuyến đầu-trực chốt phòng, chống Covid-19.

Đặc biệt, trong các đợt mưa lũ lịch sử vừa qua xảy ra trên địa biên giới phía tây Nghệ An, các lực lượng vũ trang, trong đó đóng góp to lớn của các đoàn viên, thanh niên Bộ đội Biên phòng Nghệ An trong công tác cứu hộ, cứu nạn hay nhiều ngày liền giúp dân dựng nhà, giúp trường học, trạm y tế vệ sinh môi trường, khôi phục sản xuất và đời sống dân sinh.

Vững mạnh từ tổ chức đến hành động

Công tác xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh gắn với xây dựng Đảng và đơn vị “mẫu mực, tiêu biểu” được chú trọng. Trong 5 năm, hàng trăm đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng; nhiều chi đoàn đạt danh hiệu “vững mạnh xuất sắc”. Đoàn viên trẻ còn là lực lượng tiên phong trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác quan điểm sai trái, giữ vững trận địa tư tưởng trong thanh niên.

Bên cạnh đó, tuổi trẻ Biên phòng Nghệ An luôn tăng cường phối hợp với tổ chức Đoàn địa phương. Hàng chục chương trình phối hợp giữa chi đoàn đồn Biên phòng và Huyện đoàn, Xã đoàn biên giới được ký kết mỗi năm; tổ chức hàng trăm hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao, tuyên truyền pháp luật, xây dựng nông thôn mới.

Đặc biệt, phong trào kết nghĩa bản-bản hai bên biên giới, chương trình “Thắp sáng tình hữu nghị Việt Nam-Lào”, “Chung tay giữ gìn biên giới hòa bình” đã góp phần thắt chặt mối quan hệ đoàn kết đặc biệt giữa hai dân tộc anh em.

Tổ chức làm nhà cho đồng bào ở vùng sâu.

5 năm qua, tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã tổ chức hơn 1.200 buổi tuyên truyền pháp luật, thu hút gần 80.000 lượt người dân tham gia; giúp dân hơn 15.000 ngày công, làm mới và sửa chữa 60km đường giao thông, xây 300 ngôi nhà cho hộ nghèo; đỡ đầu 13 học sinh Lào và hơn 120 học sinh Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn.

Hàng trăm sáng kiến, mô hình thanh niên ra đời hiệu quả như “Ngôi nhà thiện nguyện”, “Hũ gạo tình thương”, “Cột mốc xanh-Đường biên sáng”, “Điểm Internet biên giới an toàn”… Nhiều đoàn viên trẻ dũng cảm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, lập công xuất sắc, được các cấp khen thưởng.

Bộ đội Biên phòng tổ chức làm cầu tạm vào bản bị nước lũ cô lập.

Giờ đây, mỗi ngôi nhà mới được dựng lên, mỗi con đường được mở rộng, thêm những mô hình đồng bào vượt khó, các cháu học sinh con nhà nghèo, mồ côi vẫn đến trường học hằng ngày... đều in dấu bàn tay, giọt mồ hôi của những người lính trẻ biên phòng.

Đại tá Trần Đăng Khoa, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng Nghệ An, khẳng định: “Tuổi trẻ Biên phòng Nghệ An đã thể hiện bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần cống hiến. Trong mọi hoàn cảnh, các đồng chí luôn tiên phong, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện”.

Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Lý Nguyễn Anh Đoài, xúc động chia sẻ: “Nơi nào có khó khăn, nơi đó có dấu chân người lính Biên phòng. Các anh không chỉ là người giữ biên giới, mà còn là người bạn, người thầy, người đồng hành của bà con vùng cao".

Bước vào giai đoạn 2025-2030, tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng Nghệ An xác định tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; phát huy hơn nữa vai trò tiên phong, sáng tạo của đoàn viên trong mọi nhiệm vụ. Mục tiêu hướng tới là xây dựng lớp thanh niên “vững chính trị, giỏi chuyên môn, mạnh thể lực, đẹp nhân cách”, xứng đáng là lực lượng xung kích tin cậy của Đảng trong sự nghiệp quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Trung tá Nguyễn Văn Đoan, Bí thư Chi đoàn Đồn Biên phòng Na Loi, khẳng định: “Chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tiên phong, sáng tạo; xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển-xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng và nhân dân".

Từ miền biên giới xa xôi của Nghệ An, sức trẻ biên phòng vẫn ngày ngày bừng sáng như những đốm lửa ấm giữa núi rừng, giữ trọn lời thề với Tổ quốc. Họ-những người lính trẻ, đang viết tiếp bản hùng ca của tuổi trẻ Việt Nam: Cống hiến không ngừng vì bình yên nơi biên cương.

Tác giả: Thành Châu - Hải Thượng

Nguồn tin: Báo Nhân dân