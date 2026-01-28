Bố Đình Bắc kể bí quyết giúp con thoát 'còi', từ 1m50 cao lên 1m80

Ngày 27/1, Đình Bắc trở về thăm nhà ở Nghệ An sau hành trình đáng nhớ tại giải U23 châu Á 2026. Ảnh: Minh Chiến.

Sáng 27/1, vừa nghe tin tiền đạo Nguyễn Đình Bắc về thăm quê sau chiến tích tại giải U23 châu Á 2026, hàng trăm bà con và người hâm mộ đã đổ về gặp gỡ, khiến căn nhà nhỏ ở xóm Hưng Yên Bắc 2, xã Yên Trung, tỉnh Nghệ An trở nên rộn ràng hiếm thấy.

Cầu thủ sinh năm 2004 luôn tay ký tên, chụp ảnh và trò chuyện với từng người. Bố mẹ anh - ông Nguyễn Đình Ấp và bà Nguyễn Thị Ngọc - cũng tất bật tiếp đón từng đợt khách ra vào không ngớt. Những cái bắt tay, lời chúc mừng từ bà con khiến nụ cười trên gương mặt hai phụ huynh thêm rạng rỡ.

Đối với ông Ấp, thành tích huy chương đồng và danh hiệu Vua phá lưới U23 châu Á của Đình Bắc là điều đáng tự hào, đồng thời nhắc nhở về những nỗ lực không ngừng nghỉ. Nâng chén trà nóng nơi góc sân nhà, người cha hồi tưởng chặng đường dài mà ông chứng kiến, đồng hành cùng con trai bước qua.

Kinh ngạc khi con lớn bổng sau 7 tháng

Tại VCK U23 châu Á diễn ra ở Saudi Arabia, Đình Bắc gây ấn tượng với chiều cao 1m80 cùng thể lực ấn tượng. Anh phô diễn kỹ thuật và những màn bứt tốc ngoạn mục khiến đối thủ không thể kìm chân.

Cùng với sự tỏa sáng rực rỡ đó, câu chuyện về cậu bé Bắc "còi" từng đứng trước nguy cơ phải từ bỏ bóng đá vì thể hình thấp bé cũng được nhiều người nhắc lại.

Đình Bắc sinh năm 2004, đam mê bóng đá từ nhỏ, nhưng luôn thua thiệt bạn bè về vóc dáng. Năm 2018, sau 3 năm tập luyện ở lò đào tạo Sông Lam Nghệ An, cậu thiếu niên khi ấy bị loại vì "không thể lớn được".

Trong một năm sau cú sốc đó, gia đình ông Ấp nỗ lực đưa con trai đi nhiều nơi, nhưng đến đâu cậu cũng bị từ chối vì thân hình "nhỏ như cái kẹo".

Thương con, vợ chồng ông Ấp "mù tịt" kiến thức về dinh dưỡng nhưng rất muốn hỗ trợ để con có thể cao lớn hơn, theo đuổi được giấc mơ. "Chúng tôi chỉ biết mua cho con thật nhiều loại sữa. Vợ tôi nghe người ta mách món gì tốt cho chiều cao cũng về thử làm cho con ăn", ông nói với Tri Thức - Znews.

Đình Bắc từng 2 lần bị lò đào tạo bóng đá trả về vì thân hình "nhỏ như cái kẹo". Ảnh: Minh Chiến.

Thời ấy, đi làm ngày công chỉ vỏn vẹn 30.000 đồng, ông Ấp cũng cố gom góp lại để mua cho con trai hộp sữa giá 50.000 đồng. Đình Bắc cũng rất kiên trì, uống sữa suốt thời gian dài với hy vọng cải thiện thể trạng.

Cuối năm 2019, cầu thủ nhí được trung tâm bóng đá trẻ Quảng Nam nhận đào tạo bất chấp thể hình không đạt chuẩn. Bước ngoặt đến vào năm 2020, dịch Covid-19 khiến cậu mắc kẹt ở CLB suốt 7 tháng không thể về nhà.

Đến tháng 8/2020, khi được về thăm bố mẹ, Đình Bắc vừa bước xuống xe đã khiến cả nhà đều ngỡ ngàng. Từ cậu bé cao hơn 1m50, chàng trai xứ Nghệ lớn bổng lên 20 cm sau 7 tháng, đạt chiều cao trên 1m70, cơ bắp vạm vỡ hẳn.

"Giờ nghĩ lại, sự thay đổi có lẽ đến từ việc Bắc kiên trì uống sữa", ông Ấp đoán, nói thêm rằng chế độ tập luyện bền bỉ và dinh dưỡng nghiêm ngặt trong thời gian anh ở đội cũng đóng vai trò quan trọng. Hiện tại, Đình Bắc đã đạt chiều cao lý tưởng đối với một tiền đạo.

Góp tiền xây nhà cho bố mẹ

Xa nhà để theo học và thi đấu bóng đá từ năm 11 tuổi, Đình Bắc trong mắt bố mẹ là đứa con biết tự lập từ sớm. Năm 14 tuổi, khi không thể tiếp tục đào tạo tại lò Sông Lam Nghệ An, anh cũng không bỏ cuộc.

"Con về bảo với tôi rằng bố cho con đi kiểm tra thi tuyển ở vài nơi nữa, nếu vẫn không được, con sẽ về đi học văn hóa và cố gắng lo cho sau này", ông Ấp xúc động nhớ lại. Sau đó, chú ruột đưa Đình Bắc đi từ Huế đến Quảng Nam để thi tuyển và cuối cùng tìm thấy cơ hội.

Đình Bắc đã chứng minh được năng lực khi tham gia các giải trẻ từ trong nước đến châu lục. Anh nhận sự ủng hộ lớn khi giành được Quả bóng bạc nam 2025 và Cúp dành cho Cầu thủ trẻ xuất sắc 2025.

Ông Ấp tự hào với những thành tích con trai đã nỗ lực đạt được. Ảnh: Minh Chiến.

Suốt hành trình trưởng thành của Đình Bắc, bố mẹ luôn âm thầm dõi theo. Ông Ấp không bỏ sót bất kỳ trận nào của con trai, từ những trận giao hữu, trận đấu ở giải quốc nội đến những giải lớn như U23 châu Á.

Trái lại, mẹ của Đình Bắc không dám xem trận đấu nào của con. Những lần thấy con trai bị chấn thương, bà Ngọc thấy hồi hộp đến "ép tim".

"Có nhiều đêm, tôi chỉ xem một mình, thấy con ghi bàn hay chiến thắng lại tự hét vang nhà. Lúc xem, tôi hoàn toàn chăm chú vào từng đường chuyền của con, chẳng để ý ai xung quanh cả. Hết trận, thấy con khỏe, không chấn thương là vui chứ không bàn đến thắng thua", ông Ấp bày tỏ.

Không chỉ tự lập, Đình Bắc còn biết lo nghĩ cho bố mẹ. Ngay cả khi chấn thương, anh cũng giấu nhẹm vì sợ đấng sinh thành không yên tâm. Những trận đấu của U23 Việt Nam, thấy con bị đau cơ nhưng vẫn cố nén lại để thi đấu, ông Ấp càng thương.

Chỉ vào căn nhà đang xây dở kế bên ngôi nhà hiện tại, ông Ấp cho biết vợ chồng ông đã khởi công từ tháng 10/2025, có phần góp thêm từ Đình Bắc. Bố cầu thủ trẻ nói rằng thấy vui khi con nghĩ đến chăm lo cho gia đình.

Sau giải đấu ở Saudi Arabia, tiền đạo sinh năm 2004 chỉ có vài ngày về thăm nhà rồi trở lại tập trung với CLB Công an Hà Nội. Ông Ấp cho biết đã chuẩn bị 100 mâm cỗ để mời bà con, họ hàng, như lời cảm ơn dành cho sự ủng hộ từ mọi người.

Dù đã chấp nhận rằng con sẽ phải thi đấu xa, về thăm nhà chỉ vỏn vẹn vài ngày, ông Ấp không khi nào vơi nỗi nhớ. Hai bố con không thuộc kiểu chia sẻ nhiều lời ngọt ngào, đôi khi hỏi han chỉ bằng vài tin nhắn và thả tim là đã hiểu ý.

"Dù thành tích ra sao, tôi luôn dặn con phải giữ tính khiêm nhường, luôn có cái đầu lạnh trên sân cỏ", ông Ấp nói, mắt vẫn luôn ánh lên niềm tự hào.

Tác giả: Đào Phương - Minh Chiến

Nguồn tin: znews.vn