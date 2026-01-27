Tiền đạo Đình Bắc nhận án phạt nặng từ AFC

So với tấm thẻ đỏ của trung vệ Phạm Lý Đức phải nhận trong trận bán kết với U23 Trung Quốc tối 20/1, tấm thẻ đỏ của Nguyễn Đình Bắc ở trận gặp U23 Hàn Quốc được đánh giá ít bạo lực hơn.

Lý Đức có hành vi đánh nguội cầu thủ U23 Trung Quốc nên đã bị treo giò 3 trận quốc tế chính thức kế tiếp, tính từ sau trận bán kết giải U23 châu Á 2026 với U23 Trung Quốc.

Trong khi đó, theo thông báo từ AFC, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc bị treo giò 2 trận quốc tế chính thức kế tiếp, tính từ sau trận gặp U23 Hàn Quốc ở U23 châu Á.

Đình Bắc đã hết tuổi tham dự các giải đấu ở cấp độ U23, nên sẽ bị treo giò ở cấp độ đội tuyển quốc gia nếu được lên tuyển Việt Nam.

Đội tuyển Việt Nam sẽ đón tiếp Malaysia trên sân nhà vào ngày 31/3, ở vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027 và AFF Cup 2026, diễn ra từ ngày 24/7 đến 26/8.

Nếu HLV Kim Sang Sik triệu tập Đình Bắc cho trận đấu với Malaysia, Đình Bắc sẽ bị treo giò ở trận đấu này và trận đấu đầu tiên của đội tuyển Việt Nam tại vòng bảng AFF Cup 2026.

Nếu HLV Kim Sang Sik không triệu tập Đình Bắc cho trận đấu với Malaysia vào ngày 31/3 tới đây, cầu thủ của Công an Hà Nội sẽ bị treo giò ở hai trận đấu đầu tiên vòng bảng của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2026.

Hiện tại, trung vệ Lý Đức (đã thụ án một trận bị treo giò, là trận tranh hạng ba giữa U23 Việt Nam gặp U23 Hàn Quốc ngày 23/1). HLV Kim Sang Sik có thể cũng sẽ không gọi Lý Đức cho trận đấu với Malaysia ở vòng loại Asian Cup.

Thay vào đó, Lý Đức có thể sẽ vắng mặt ở hai trận đấu đầu tiên tại AFF Cup 2026, nếu anh được triệu tập dự giải đấu này vào mùa hè tới giống với trường hợp của Đình Bắc.

Như vậy, khả năng lớn Đình Bắc và Lý Đức sẽ vắng mặt ở hai trận đấu đầu tiên tại vòng bảng AFF Cup 2026 của đội tuyển Việt Nam vào mùa hè tới.

Theo lịch thi đấu đã được công bố, AFF Cup 2026 diễn ra từ ngày 24/7 đến ngày 26/8/2026, trải dài trọn 34 ngày. Về thể thức, giải đấu của Đông Nam Á không thay đổi đáng kể so với các kỳ quen thuộc.

9 đội được vào thẳng vòng bảng, suất còn lại sẽ được xác định qua loạt play off giữa đội tuyển Đông Timor và Brunei. Sau đó, 10 đội bóng chia làm 2 bảng và thi đấu vòng tròn một lượt theo mô hình sân nhà - sân khách trên khắp khu vực.

Vòng bảng AFF Cup 2026 kéo dài từ ngày 24/7 đến ngày 8/8, sau đó các đội bóng có quãng nghỉ trước khi bước vào vòng loại trực tiếp, khởi tranh từ ngày 15/8 và khép lại ngày 26/8.

Chính khoảng trống gần 1 tuần giữa 2 giai đoạn là yếu tố làm tổng thời gian giải bị kéo giãn, dù số đội bóng tham dự AFF Cup 2026 là không nhiều.

