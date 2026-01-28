Đình Bắc đang dẫn đầu 96,9% cuộc bình chọn 'Cầu thủ ấn tượng nhất Giải U23 châu Á'

Đình Bắc được yêu mến bởi đông đảo CĐV châu Á hiện tại - Ảnh tư liệu

"Nguyễn Đình Bắc đã tỏa sáng rực rỡ tại Giải U23 châu Á 2026 với hàng loạt màn trình diễn xuất sắc, giành danh hiệu Vua phá lưới với 4 bàn thắng và 2 pha kiến tạo, giúp Việt Nam đứng thứ 3 ở giải", AFC bình luận khi giới thiệu tư cách ứng cử viên của ngôi sao số một U23 Việt Nam.

Dễ hiểu khi Đình Bắc được đưa vào danh sách này, tên của anh xếp thứ 2 về thứ tự được AFC đăng tải, chỉ sau người đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải là Ryunosuke Sato của Nhật Bản.

Ngay sau trận chung kết, ban tổ chức Giải U23 châu Á đã trao danh hiệu này cho Sato, làm dấy lên một cuộc tranh luận trên mạng xã hội.

Nhiều CĐV cho rằng Sato xứng đáng vì Nhật Bản đã vô địch tuyệt đối, còn bản thân Sato có 4 bàn thắng, 2 kiến tạo.

Nhưng một số khác nhận định Đình Bắc có màn trình diễn ấn tượng hơn bởi cũng có cùng 4 bàn thắng, 2 kiến tạo như Sato, nhưng các pha lập công lại mang giá trị quyết định cao hơn hẳn.

Có lẽ vì cuộc tranh luận sôi nổi này, AFC đã tổ chức thêm một cuộc bình chọn để Sato - Đình Bắc và dàn ngôi sao còn lại "phân thắng bại" một lần cuối cùng.

AFC kêu gọi bình chọn Cầu thủ gây ấn tượng

Đình Bắc áp đảo cuộc bình chọn - Ảnh: AFC

Sau ngày đầu tiên tổ chức bình chọn, dễ hiểu khi Đình Bắc áp đảo hoàn toàn. Tính đến sáng 28-1, Đình Bắc dẫn đầu với tỉ lệ bình chọn là 96,9%, trong khi Sato mới có 0,8%.

Sato thậm chí còn đứng dưới thủ thành Li Hao của Trung Quốc, người hiện có 1,03% tỉ lệ phiếu.

Những cầu thủ còn lại trong danh sách bình chọn là Ali Azaizeh (Jordan), Leonardo Shahin (Lebanon), Rakan Al Ghamdi (Saudi Arabia), Mathias Macallister (Úc), Ali Al Memari (UAE), Kim Do Hyun (Hàn Quốc) và Sardorbek Bakhromov (Uzbekistan).

Thời gian kết thúc cuộc bình chọn là 16h ngày 30-1.

Tác giả: Huy Đăng

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ