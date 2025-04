Bộ CHQS tỉnh Nghệ An thăm, tặng quà các thương binh nặng

Nhân ái

Ngày 27-4, đoàn công tác Bộ CHQS tỉnh Nghệ An do Đại tá Phạm Đình Trung, Phó chính ủy Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà các thương binh nặng tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh; Khu Điều dưỡng Thương binh tâm thần kinh tỉnh Nghệ An.