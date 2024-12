Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm, tặng quà gia đình chính sách tại Hà Tĩnh

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu dự cuộc trao quà. Ảnh: Lâm Hiển

Cùng đi có các Ủy viên Trung ương Đảng: Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh; Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy; Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Lê Quang Mạnh.

Về phía tỉnh Hà Tĩnh có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Trung Dũng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, lãnh đạo tỉnh, huyện Thạch Hà và thành phố Hà Tĩnh.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao tặng các phần quà ý nghĩa, thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn của huyện Thạch Hà, huyện Hương Sơn và thành phố Hà Tĩnh.

Chủ tịch Quốc hội ghi nhận và đánh giá cao những kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hà Tĩnh trong năm 2024. Trong đó, tăng trưởng GRDP đạt 7,48%; thu nội địa đạt hơn 9.000 tỷ đồng trên tổng thu NSNN cả năm dự kiến đạt 17.900 tỷ đồng, vượt 146% so với kế hoạch đề ra.

Đặc biệt, tỉnh đã thực hiện nhiều chính sách chăm lo cuộc sống cho người dân, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,41% (9.236 hộ nghèo, trong đó có 40 hộ người có công), đặc biệt, tỉnh đã dành kinh phí hằng năm trên 1.000 tỷ đồng thực hiện các hoạt động chăm lo cho người có công với cách mạng.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, tại Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội đã thông qua nhiều chính sách quan trọng, thiết thực đối với người dân. Trong đó, Quốc hội đã sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế, quy định từng bước liên thông, thông tuyến trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế; cho phép sử dụng nguồn cắt giảm, tiết kiệm 5% chi thường xuyên năm 2024 của Ngân sách trung ương, Ngân sách địa phương để hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; quyết định cho phép kéo dài thời gian thực hiện, giải ngân nguồn vốn của 3 Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024 đến ngày 31.12.2025…

Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh Hà Tĩnh tổ chức thực hiện hiệu quả các chính sách đã được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua, nhất là những chính sách liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân; đồng thời tiếp tục có các hoạt động chăm lo cho gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nhất là trong dịp chuẩn bị đón năm mới 2025 và Tết cổ truyền Ất Tỵ để không ai bị bỏ lại phía sau; quan tâm hỗ trợ xây dựng nhà ở, hỗ trợ vốn cho các hộ gia đình chính sách còn khó khăn của tỉnh.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Hà Tĩnh tích cực lao động, sản xuất, kinh doanh bằng nhiều hình thức phù hợp để cùng với sự hỗ trợ của nhà nước sớm vươn lên, thoát nghèo và góp phần xây dựng đất nước.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục quan tâm đẩy mạnh sự nghiệp giáo dục, đào tạo, khoa học công nghệ, chuyển đổi số đến cấp xã; lan tỏa, nhân rộng các mô hình nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới nâng cao rất hiệu quả của vừa qua; đồng thời, quan tâm giữ gìn an ninh trật tự an toàn xã hội ở cơ sở để mọi người dân đều có cuộc sống bình an, an toàn.

Cho biết chủ trương của Trung ương sẽ tăng cường cán bộ về cơ sở, trung ương tăng cường về tỉnh, tỉnh tăng cường về huyện, huyện tăng cường về xã, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, “thôn, xóm mạnh thì xã mạnh, xã mạnh thì huyện mạnh, huyện mạnh thì tỉnh mạnh, tỉnh mạnh thì trung ương mạnh, phải chính từ cơ sở để chuyển tải được chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân”.

Vừa qua, tỉnh Hà Tĩnh đã vận động và hỗ trợ xây dựng hơn 8.300 ngôi nhà kiên cố, 105 nhà văn hóa; 504 phòng học, 10 điểm trường vượt lũ và 40 phòng máy vi tính; hỗ trợ 426 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đi học đại học; kêu gọi tổ chức, cá nhân nhận đỡ đầu hơn 1.100 trẻ em mồ côi... Tỉnh phấn đấu trong năm 2025 sẽ hỗ trợ 2.165 hộ có hoàn cảnh khó khăn xây dựng nhà ở mới, trong đó có 538 căn nhà cho người có công với cách mạng và 1.627 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo.

Đánh giá cao mục tiêu trên, Chủ tịch Quốc hội mong muốn, cùng với nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương, nguồn lực xã hội hóa, tỉnh Hà Tĩnh sẽ tập trung giải quyết dứt điểm vấn đề nhà ở cho các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách gặp khó khăn về nhà ở. Cùng với đó, tỉnh cần rà soát việc thực hiện các chế độ, chính sách hỗ trợ người dân đã được Quốc hội thông qua, nhất là những chính sách đã có hiệu lực từ ngày 1.7.2024.

Vừa qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Hà Tĩnh. Chủ tịch Quốc hội đề nghị, quá trình thực hiện không để xảy ra tình trạng trụ sở các huyện, xã sau sắp xếp bị bỏ hoang trong thời gian dài, phải có phương án sắp xếp, xử lý để người dân thấy được hiệu quả từ chủ trương của Đảng, Nhà nước.

Trước đó, tại huyện Thạch Hà, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đã đến thăm, tặng quà gia đình thương binh 1/4 Thái Văn Hùng.

