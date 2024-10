Thứ trưởng Bộ Y tế thăm, tặng quà cho các cháu sơ sinh tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An

Trong tỉnh

Trong Chương trình làm việc tại Nghệ An, sáng nay (01/10), Đoàn công tác Bộ Y tế do GS.TS Trần Văn Thuấn – Thứ trưởng Bộ Y tế làm Trưởng đoàn đã tới thăm và tặng quà cho các cháu sơ sinh tại Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.