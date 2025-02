Bộ Chính trị quyết định miễn học phí cho học sinh công lập cả nước từ tháng 9-2025

Theo quy định tại Luật Giáo dục hiện hành, học sinh tiểu học trong các cơ sở giáo dục công lập không phải đóng học phí. Từ ngày 1-9-2024, trẻ mầm non 5 tuổi được miễn học phí, theo quy định tại nghị định số 81 của Chính phủ Hiện nay trên cả nước có nhiều tỉnh, thành đã thực hiện việc miễn học phí 100% từ mầm non tới hết bậc trung học phổ thông cho học sinh tại các cơ sở giáo dục công lập. Mới đây nhất, TP.HCM cũng đã quyết định miễn học phí cho trẻ mầm non dưới 5 tuổi và học sinh trung học phổ thông công lập, ngoài công lập từ năm học 2025 - 2026.