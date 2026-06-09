Ba giám đốc bị khởi tố vì sử dụng hóa đơn khống hàng chục tỉ đồng

Cụ thể, ngày 8/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Lực (SN 1959), Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Dịch vụ sinh vật cảnh Điền Xá và Công ty TNHH Cây xanh Phương Uyên (có địa chỉ tại thôn Vị Khê, phường Vị Khê, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi “Trốn thuế”.



Theo kết quả điều tra ban đầu, Nguyễn Thị Lực đã có hành vi mua và sử dụng trái phép 60 hóa đơn giá trị gia tăng không có hàng hóa, dịch vụ thực tế với tổng giá trị ghi trên hóa đơn hơn 40 tỷ đồng để kê khai khấu trừ thuế. Hành vi này được xác định đã gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước với số tiền trốn thuế trên 3 tỷ đồng.

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Cơ quan CSĐT công bố Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Viện và Ngô Thị Hà.



Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Viện (SN 1984), Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ cây cảnh Điền Xá và Ngô Thị Hà (SN 1984), Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại cây xanh Đức Mạnh, cùng có địa chỉ kinh doanh tại thôn Vị Khê, phường Vị Khê, tỉnh Ninh Bình, về hành vi “Trốn thuế”.



Theo CSĐT, hành vi của các bị can đã gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước với tổng số tiền trốn thuế trên 500 triệu đồng.



Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Xuân Trường





Nguồn tin: Báo Công an nhân dân