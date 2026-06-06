Mang hung khí “giải quyết” sau trận bóng, 9 người bị khởi tố

Ngày 6-6, Công an xã Phú Giáo cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 8 thanh niên để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Công an xã Phú Giáo triệu tập các thanh thiếu niên liên quan để làm rõ vụ hỗn chiến xảy ra sau mâu thuẫn khi đá bóng. Ảnh: Công an xã Phú Giáo

Ngoài 8 bị can bị bắt tạm giam, cơ quan điều tra còn khởi tố một đối tượng chưa thành niên nhưng cho tại ngoại, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Riêng hai thiếu niên 14 và 15 tuổi được chuyển hồ sơ để xử lý, giáo dục theo quy định do chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự.

Cơ quan điều tra tiến hành thực nghiệm hiện trường, củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng gây rối trật tự công cộng. Ảnh: Công an xã Phú Giáo

Theo điều tra ban đầu, xuất phát từ mâu thuẫn trước đó và trong quá trình đá bóng, khoảng từ 0 giờ 10 phút đến 1 giờ ngày 22-3, hai nhóm thanh thiếu niên gặp nhau tại khu vực giao lộ Trần Hưng Đạo - Nguyễn Văn Trỗi, thuộc ấp 1, xã Phú Giáo.

Tại đây, các đối tượng sử dụng hung khí rượt đuổi, đánh nhau, gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Phú Giáo đã khẩn trương vào cuộc xác minh, triệu tập những người liên quan để lấy lời khai, đồng thời tiến hành thực nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu, chứng cứ phục vụ công tác điều tra.

Sau thời gian củng cố hồ sơ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội gây rối trật tự công cộng, đồng thời xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Nguyễn Tiến

Nguồn tin: Báo Người lao động