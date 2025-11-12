Cận cảnh biệt thự 5 tầng bề thế của nhà chồng Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh hiện có cuộc sống viên mãn bên ông xã là thiếu gia Đỗ Vinh Quang, con trai út bầu Hiển. Ảnh: FBNV
Cặp đôi hiện sống trong biệt thự nguy nga tọa lạc trên "mảnh đất vàng" giữa lòng Hà Nội. Ảnh: Internet
Ngôi nhà 5 tầng nổi bật với kiến trúc châu Âu cổ điển, pha lẫn nét hiện đại thanh lịch. Ảnh: Internet
Qua một số bức ảnh gia đình Đỗ Mỹ Linh chia sẻ, có thể thấy cánh cổng sắt bề thế với thiết kế tinh xảo. Ảnh: FBNV
Bên trong biệt thự thiết kế theo phong cách châu Âu sang trọng. Ảnh: FBNV
Phòng khách nổi bật với bộ bàn ghế xa hoa, rèm cửa màu vàng. Ảnh: FBNV
Phía ngoài căn nhà có hồ bơi lớn. Ảnh: FBNV
Đặc biệt, trong nhà còn có phòng tập gym. Ảnh: FBNV
Tất cả các phòng trong nhà đều được thiết kế đồng bộ, vừa đáp ứng nhu cầu tập luyện, vừa mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng ngay tại gia. Ảnh: FBNV
Một góc khác trong nhà cho thấy độ hoành tráng trong biệt thự do anh chồng Đỗ Mỹ Linh - CEO Đỗ Quang Vinh đăng tải. Ảnh: FBNV
