Thời gian:
Hotline: 0978.928.730
     

Nhà đẹp

Cận cảnh biệt thự 5 tầng bề thế của nhà chồng Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh

Ngay từ bên ngoài, căn biệt thự đã phô bày sự hoành tráng với 5 tầng bề thế, mỗi chi tiết kiến trúc đều toát lên sự sang trọng và tinh tế.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh hiện có cuộc sống viên mãn bên ông xã là thiếu gia Đỗ Vinh Quang, con trai út bầu Hiển. Ảnh: FBNV

Cặp đôi hiện sống trong biệt thự nguy nga tọa lạc trên "mảnh đất vàng" giữa lòng Hà Nội. Ảnh: Internet

Ngôi nhà 5 tầng nổi bật với kiến trúc châu Âu cổ điển, pha lẫn nét hiện đại thanh lịch. Ảnh: Internet

Qua một số bức ảnh gia đình Đỗ Mỹ Linh chia sẻ, có thể thấy cánh cổng sắt bề thế với thiết kế tinh xảo. Ảnh: FBNV

Bên trong biệt thự thiết kế theo phong cách châu Âu sang trọng. Ảnh: FBNV

Phòng khách nổi bật với bộ bàn ghế xa hoa, rèm cửa màu vàng. Ảnh: FBNV

Phía ngoài căn nhà có hồ bơi lớn. Ảnh: FBNV

Đặc biệt, trong nhà còn có phòng tập gym. Ảnh: FBNV

Tất cả các phòng trong nhà đều được thiết kế đồng bộ, vừa đáp ứng nhu cầu tập luyện, vừa mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng ngay tại gia. Ảnh: FBNV

Một góc khác trong nhà cho thấy độ hoành tráng trong biệt thự do anh chồng Đỗ Mỹ Linh - CEO Đỗ Quang Vinh đăng tải. Ảnh: FBNV

Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)

Nguồn tin: kienthuc.net.vn

TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
  Từ khóa: nhà chồng Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh ,biệt thự 5 tầng ,Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh ,Cận cảnh ,bề thế

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI ĐỌC NHIỀU

TOP