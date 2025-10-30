Biệt thự nghỉ dưỡng 22.000m2 như khu sinh thái của doanh nhân U70

Trần Minh Phương (62 tuổi) là một doanh nhân người Đài Loan (Trung Quốc). Năm 47 tuổi, ông mua khu đất rộng 22.000m2 nằm giữa thung lũng, có suối chảy qua và bốn bề được núi bao quanh. Ảnh: Sohu