Biệt thự nghỉ dưỡng 22.000m2 như khu sinh thái của doanh nhân U70

Trần Minh Phương (62 tuổi) là một doanh nhân người Đài Loan (Trung Quốc). Năm 47 tuổi, ông mua khu đất rộng 22.000m2 nằm giữa thung lũng, có suối chảy qua và bốn bề được núi bao quanh. Ảnh: Sohu
Phong cảnh đẹp đến nỗi ông biết đây chính là nơi mình muốn gắn bó cả đời. Ảnh: Sohu
Tại đây, ông cho xây khu biệt phủ dưỡng già gồm 4 công trình chính: tòa Lâu Đài, tòa Bảo Hạp, tòa Đảo Nhỏ và 1 bảo tàng mỹ thuật tư nhân. Ảnh: Sohu
Trong đó, tòa Lâu Đài là nơi sinh hoạt chính của gia đình, được xây bằng bê tông trần, cao 3 tầng. Ảnh: Sohu
Cầu thang thông tầng và hành lang kính, tạo cảm giác không gian mở, tràn ngập ánh sáng tự nhiên. Ảnh: Sohu
Trên tầng 3 có ban công hóng gió ngắm cảnh, rất thư thái. Ảnh: Sohu
Phòng ngủ chính nằm ở tầng một, với cửa sổ kính suốt từ sàn đến trần mở rộng ra sân sau. Ảnh: Sohu
Tòa nhà thứ mang tên Bảo Hạp (Hộp kho báu), lấy cảm hứng từ hộp trang sức của mẹ. Tòa nhà này có thiết kế tinh tế, mái nhà hình tròn, nền nhà hình vuông – tượng trưng cho “trời tròn, đất vuông”. Ảnh: Sohu
Trong khi đó, tòa Đảo Nhỏ mang phong cách nghỉ dưỡng ấm cúng với tông màu vàng và vật liệu gỗ. Ảnh: Sohu
Còn bảo tàng mỹ thuật là không gian triển lãm miễn phí cho các nghệ sĩ, để trưng bày tác phẩm. Ảnh: Sohu
Trong khuôn viên biệt phủ, ông Phương còn chú trọng đến hệ sinh thái tự nhiên. Ảnh: Sohu
Ông dành thời gian nghiên cứu các loại cây trồng và chăm sóc đất kỹ lưỡng. Ảnh: Sohu
Nhờ vậy, hệ sinh thái tự nhiên được phục hồi nhanh chóng. Ảnh: Sohu
