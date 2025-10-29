Thời gian:
Biệt thự 1.200m2 tặng vợ của nghệ sĩ 70 tuổi

Căn biệt thự được hoàn thiện theo sở thích của vợ chồng nghệ sĩ điêu khắc, trước cửa trồng nhiều thủy sam, xây bể bơi, thoáng đãng và yên tĩnh.

Trước đây, nơi ở nhà studio làm việc của nhà thiết kế, nghệ sĩ điêu khắc người Trung Quốc Chu Tiểu Kiệt được tích hợp để thuận tiện cho công việc. Ảnh: Sohu

Nhưng khi về già, vợ ông không cảm thấy thoải mái với cuộc sống này. Vì vậy, họ quyết định chuyển về biệt thự mua 20 năm trước, xây mới lại thành không gian sống trong mơ. Ảnh: Sohu

Ngôi nhà có diện tích lớn, hướng ra sông và cánh đồng thơ mộng. Ảnh: Sohu

Mặt tiền ngôi nhà phủ đầy cây thường xuân được ông giữ nguyên, không đụng đến. Ảnh: Sohu

Tầng 1 là khu vực phòng khách với thiết kế trần cao thông thoáng. Ảnh: Sohu

Trong nhà thiết kế nhiều giếng trời và cửa sổ lớn. Ảnh: Sohu

Cầu thang xoắn trở thành điểm nhấn của căn nhà. Ảnh: Sohu

Bàn trà có thiết kế độc đáo. Ảnh: Sohu

Khu vực phòng ăn. Ảnh: Sohu

Tầng 2 gồm 3 phòng ngủ. Ảnh: Sohu

Đặc biệt, nhiều vật trang trí trong nhà độc đáo như một tác phẩm nghệ thuật. Ảnh: Sohu

Hoa thủy tiên vàng tạo vẻ đẹp tự nhiên. Ảnh: Sohu

Tác giả: Hoàng Minh

Nguồn tin: kienthuc.net.vn

