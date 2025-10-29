Biệt thự 1.200m2 tặng vợ của nghệ sĩ 70 tuổi

Trước đây, nơi ở nhà studio làm việc của nhà thiết kế, nghệ sĩ điêu khắc người Trung Quốc Chu Tiểu Kiệt được tích hợp để thuận tiện cho công việc. Ảnh: Sohu
Nhưng khi về già, vợ ông không cảm thấy thoải mái với cuộc sống này. Vì vậy, họ quyết định chuyển về biệt thự mua 20 năm trước, xây mới lại thành không gian sống trong mơ. Ảnh: Sohu
Ngôi nhà có diện tích lớn, hướng ra sông và cánh đồng thơ mộng. Ảnh: Sohu
Mặt tiền ngôi nhà phủ đầy cây thường xuân được ông giữ nguyên, không đụng đến. Ảnh: Sohu
Tầng 1 là khu vực phòng khách với thiết kế trần cao thông thoáng. Ảnh: Sohu
Trong nhà thiết kế nhiều giếng trời và cửa sổ lớn. Ảnh: Sohu
Cầu thang xoắn trở thành điểm nhấn của căn nhà. Ảnh: Sohu
Bàn trà có thiết kế độc đáo. Ảnh: Sohu
Khu vực phòng ăn. Ảnh: Sohu
Tầng 2 gồm 3 phòng ngủ. Ảnh: Sohu
Đặc biệt, nhiều vật trang trí trong nhà độc đáo như một tác phẩm nghệ thuật. Ảnh: Sohu
Hoa thủy tiên vàng tạo vẻ đẹp tự nhiên. Ảnh: Sohu
Tác giả: Hoàng Minh
Nguồn tin: kienthuc.net.vn