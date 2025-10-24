Biệt thự 1.400m2 như resort giữa phố của Vy Oanh

Trên trang cá nhân, ca sĩ Vy Oanh vừa chia sẻ loạt ảnh khu vườn ngập tràn hoa lá trong biệt thự 1.400m2 tại TP HCM. Đây là tổ ấm của Vy Oanh cùng ông xã đại gia và 3 con. Ảnh: FB Nguyễn Vy Oanh