Biệt thự 1.400m2 như resort giữa phố của Vy Oanh

Trên trang cá nhân, ca sĩ Vy Oanh vừa chia sẻ loạt ảnh khu vườn ngập tràn hoa lá trong biệt thự 1.400m2 tại TP HCM. Đây là tổ ấm của Vy Oanh cùng ông xã đại gia và 3 con. Ảnh: FB Nguyễn Vy Oanh
Biệt thự của Vy Oanh giống như một "resort tại gia" với hàng chục loại hoa rực rỡ, xen lẫn cây ăn trái. Ảnh: FB Nguyễn Vy Oanh
Hầu hết các loại hoa trong vườn đều dễ trồng, chỉ cần tưới nước đều và sống dưới ánh sáng tự nhiên. Ảnh: FB Nguyễn Vy Oanh
Hồng cổ thắm sắc sau cơn mưa. Ảnh: FB Nguyễn Vy Oanh
Hoa mai chỉ thiên trắng tinh khôi giữa vườn. Ảnh: FB Nguyễn Vy Oanh
Lan vũ nữ vàng ưa nắng nhẹ, dễ trồng trong giỏ treo. Ảnh: FB Nguyễn Vy Oanh
Hàng rào được tô điểm bằng giỏ hoa treo rực rỡ. Ảnh: FB Nguyễn Vy Oanh
Ngoài hoa, trong vườn còn có cây sa kê trĩu quả. Ảnh: FB Nguyễn Vy Oanh
Cây cóc cho trái ngay sát tường. Ảnh: FB Nguyễn Vy Oanh
Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)
Nguồn tin: kienthuc.net.vn