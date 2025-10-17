Thời gian:
Biệt thự lung linh như lâu đài của nhà chồng MC Mai Ngọc

Biệt thự nhà chồng MC Mai Ngọc ở Bắc Ninh có diện tích rộng, thiết kế theo kiểu lâu đài châu Âu với nhiều họa tiết cầu kỳ.

Mới đây, MC Mai Ngọc chia sẻ loạt ảnh check-in bạn thân gồm Hoa hậu Ngọc Hân, Á hậu Hoàng Anh, MC Phương Mai tại quán cafe mới mở của em chồng tại Bắc Ninh. Ảnh: FBNV

Nhóm bạn thân còn về nhà riêng của Mai Ngọc để thăm bé Panda. Qua đây, cơ ngơi bề thế của nhà chồng MC Mai Ngọc được hé lộ. Ảnh: FBNV

Biệt thự nhà chồng MC Mai Ngọc thiết kế theo kiểu lâu đài châu Âu, trang trí họa tiết cầu kỳ. Ảnh: FBNV

Nữ MC có phòng riêng, thoải mái bày trí đồ dùng cá nhân. Ảnh: FBNV

Trước đó, MC Mai Ngọc từng hé lộ không gian nhà chồng trong những bức ảnh, video về đám cưới hồi đầu năm. Sảnh chính của ngôi nhà có nhiều chi tiết dát vàng. Ảnh: FBNV

Khu vực cầu thang khiến nhiều người liên tưởng đến một tòa lâu đài. Ảnh: FBNV

Một vài góc khác cho thấy sự bề thế trong căn biệt thự. Ảnh: FBNV

Ngày Tết, không gian trong biệt thự trang trí bởi nhiều loại hoa tươi. Ảnh: FBNV

Tại Hà Nội, vợ chồng MC Mai Ngọc sống trong cơ ngơi sang trọng. Ảnh: FBNV

Xung quanh ngôi nhà có nhiều cây lớn. Ảnh: FBNV

Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)

Nguồn tin: kienthuc.net.vn

  Từ khóa: nhà chồng MC Mai Ngọc ,Biệt thự lung linh ,MC Mai Ngọc ,lâu đài

