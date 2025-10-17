Biệt thự lung linh như lâu đài của nhà chồng MC Mai Ngọc

Mới đây, MC Mai Ngọc chia sẻ loạt ảnh check-in bạn thân gồm Hoa hậu Ngọc Hân, Á hậu Hoàng Anh, MC Phương Mai tại quán cafe mới mở của em chồng tại Bắc Ninh. Ảnh: FBNV
Nhóm bạn thân còn về nhà riêng của Mai Ngọc để thăm bé Panda. Qua đây, cơ ngơi bề thế của nhà chồng MC Mai Ngọc được hé lộ. Ảnh: FBNV
Biệt thự nhà chồng MC Mai Ngọc thiết kế theo kiểu lâu đài châu Âu, trang trí họa tiết cầu kỳ. Ảnh: FBNV
Nữ MC có phòng riêng, thoải mái bày trí đồ dùng cá nhân. Ảnh: FBNV
Trước đó, MC Mai Ngọc từng hé lộ không gian nhà chồng trong những bức ảnh, video về đám cưới hồi đầu năm. Sảnh chính của ngôi nhà có nhiều chi tiết dát vàng. Ảnh: FBNV
Khu vực cầu thang khiến nhiều người liên tưởng đến một tòa lâu đài. Ảnh: FBNV
Một vài góc khác cho thấy sự bề thế trong căn biệt thự. Ảnh: FBNV
Ngày Tết, không gian trong biệt thự trang trí bởi nhiều loại hoa tươi. Ảnh: FBNV
Tại Hà Nội, vợ chồng MC Mai Ngọc sống trong cơ ngơi sang trọng. Ảnh: FBNV
Xung quanh ngôi nhà có nhiều cây lớn. Ảnh: FBNV
