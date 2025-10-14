BTV Thời sự Minh Trang lên tiếng về sự cố "nói nhịu" trong bản tin bão lụt, MC Mai Ngọc gặp tình huống "đáng sợ"

Sự cố “nói nhịu” của BTV Minh Trang trong bản tin Thời sự 19h

Tối 7/10, trong bản tin Thời sự 19h của Đài Truyền hình Việt Nam, BTV Minh Trang gặp một sự cố khi đọc công điện của Thủ tướng về việc tập trung phòng, chống bão lũ, sạt lở đất. Cụ thể, cô bị nói nhịu ở một cụm từ khiến khán giả tinh ý nhận ra và đoạn clip sau đó được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội.

Vì đây là bản tin trực tiếp, nên chỉ vài giây sơ suất cũng có thể trở thành tâm điểm bàn tán. Một số ý kiến cho rằng, với bản tin quan trọng như Thời sự 19h, mọi lỗi nhỏ đều “khó chấp nhận”, trong khi nhiều người khác lại cảm thông, cho rằng sự cố này là điều khó tránh với người dẫn sóng trực tiếp.

MC Minh Trang xảy ra sự cố nói nhầm hy hữu trong bản tin quan trọng.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Minh Trang đã phản hồi công khai. Cô thừa nhận mình có nói nhịu và cho biết đã sửa lại ngay trong bản tin. Đồng thời, ở phần cuối chương trình, cô đã đọc lại chính xác nội dung công điện để đảm bảo tính chuẩn xác của thông tin.

Nữ biên tập viên viết: "Minh Trang xin cảm ơn mọi người đã cảm thông với Minh Trang và các đồng nghiệp dẫn chương trình Thời sự ạ. Trong chương trình hôm nay, từ bị nói nhịu được Minh Trang sửa lại ngay sau đó và ở cuối bản tin đã một lần nữa đọc lại chính xác nội dung công điện".

Cô cũng chia sẻ thêm về áp lực của nghề: “Minh Trang mong mọi người chia sẻ áp lực và nỗ lực của những người dẫn chương trình khi bản tin được phát sóng hoàn toàn trực tiếp. Hy vọng mọi người luôn đồng hành, ủng hộ để Minh Trang và các đồng nghiệp có thêm động lực, tình yêu nghề, từ đó phát triển nghiệp vụ, kỹ năng để phục vụ khán giả ngày một tốt hơn”.

Nữ MC lên tiếng, mong mọi người cảm thông

Thái độ thẳng thắn, nhận lỗi và lời xin lỗi chân thành của Minh Trang được khán giả đánh giá cao. Nhiều người bày tỏ sự cảm thông, nhắc lại câu nói “Không ai nắm tay được cả ngày” để khuyên cộng đồng mạng nên bao dung hơn với những người làm nghề.

Trước đó, Minh Trang từng chia sẻ về đặc thù công việc dẫn Thời sự: “BTV Thời sự cũng như lĩnh vực báo chí khác, nếu muốn theo đuổi nghiêm túc và lâu dài, trước tiên phải thực sự yêu thích và xác định bản thân chịu được áp lực. Bởi khi triển khai công việc, mọi thứ đều diễn ra rất tập trung với cường độ cao và không được phép sai sót trong bất kỳ vị trí chuyên môn nào”.

Cô cho biết, ngoài việc dẫn chương trình, các biên tập viên Thời sự còn đảm nhiệm vai trò phóng viên, nhà báo, trực tiếp tác nghiệp, biên tập, sản xuất và thậm chí tham gia dựng hậu kỳ: “Khi không lên hình, các biên tập viên dẫn chương trình chúng tôi cũng là những phóng viên, nhà báo đi tác nghiệp bên ngoài. Đó cũng là chủ trương chung của VTV, yêu cầu mỗi người phải phát huy năng lực toàn diện, từ dẫn, biên tập nội dung, sản xuất tin bài, cho đến cả dựng hậu kỳ”.

Minh Trang cho biết BTV Thời sự phải tập trung với cường độ cao và không được phép sai sót trong bất kỳ vị trí chuyên môn nào.

Sự cố nói nhịu lần này tuy nhỏ, nhưng phản ánh rõ tính chất khắc nghiệt của nghề dẫn bản tin trực tiếp. Người dẫn sóng không chỉ cần giọng nói chuẩn, phong thái tự tin mà còn phải có bản lĩnh và khả năng xử lý tình huống nhanh nhạy. Trong khoảnh khắc mọi người chỉ thấy họ nói vài phút trên sóng, phía sau đó là hàng giờ chuẩn bị và hàng loạt áp lực vô hình.

MC Minh Trang sinh năm 1987, tốt nghiệp ngành biên kịch điện ảnh tại Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, sau đó bén duyên với truyền hình. Tính đến nay, cô đã có 18 năm gắn bó với VTV, trong đó hơn 10 năm giữ vai trò dẫn bản tin Thời sự 19h. Trước khi dẫn thời sự, cô từng dẫn các chương trình như Dự báo thời tiết, Chào buổi sáng, Cuộc sống thường ngày...

Trước đó, cô được khen với hình ảnh nền nã khi dẫn bản tin Thời sự dịp 2/9.

Áp lực nghề nghiệp của các MC, BTV Thời sự

Nghề dẫn chương trình Thời sự vốn được xem là “ghế nóng” trong lĩnh vực truyền hình. Một cú trượt nhỏ trên sóng trực tiếp có thể khiến người dẫn phải đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội. Câu chuyện của Minh Trang không phải trường hợp cá biệt, mà cho thấy những gì các BTV/MC từng trải qua trong suốt hành trình làm nghề.

Trực tiếp đồng nghĩa với việc “không có cơ hội làm lại”. Mỗi lời nói, ánh mắt, ngữ điệu đều phải chính xác tuyệt đối. Một lỗi phát âm, một từ dùng sai ngữ cảnh hay một chút run giọng đều có thể trở thành đề tài tranh luận. Vì thế, áp lực “không được phép sai” luôn đè nặng lên vai người dẫn sóng.

BTV Minh Trang từng nhấn mạnh rằng khi triển khai công việc, mọi thứ đều diễn ra tập trung với cường độ cao, và “không được phép sai sót trong bất kỳ vị trí chuyên môn nào”. Điều đó không chỉ là quy chuẩn nội bộ, mà còn là nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp, bởi bản tin Thời sự là nguồn tin chính thống, đòi hỏi sự chuẩn xác tuyệt đối.

BTV Khánh Trang cũng gặp sự cố nói nhầm cách đây không lâu trong bản tin Thời sự.

Không chỉ là gương mặt trên sóng, các MC/BTV Thời sự còn là những phóng viên, biên tập viên thực thụ. Họ phải đọc, hiểu và xử lý khối lượng tin tức khổng lồ mỗi ngày, cập nhật từng chi tiết nhỏ trước khi lên hình. Sau khi kết thúc bản tin, công việc vẫn chưa dừng lại, họ tiếp tục rà soát, kiểm tra, chuẩn bị cho chương trình sau. Điều này lý giải vì sao nhiều người trong nghề thừa nhận rằng dẫn chương trình là công việc “vừa trí tuệ vừa thể lực”. Chỉ cần thiếu ngủ, mệt mỏi hay mất tập trung vài giây là có thể khiến cả bản tin trượt nhịp.

Sự cố kỹ thuật, lỗi đường truyền hay sự cố nội dung là chuyện không hiếm. Có những tình huống không thể lường trước: Máy chạy chữ bị hỏng, hình ảnh chưa lên kịp, kịch bản thay đổi phút chót. Khi ấy, MC phải ứng biến nhanh, tự giữ nhịp bằng giọng nói và thần thái.

Những sự cố tưởng nhỏ ấy đủ khiến họ “chín mặt” nếu bị khán giả phát hiện. Nếu trước đây sai sót chỉ gói gọn trong khuôn khổ trường quay, thì nay, với sự phát triển của mạng xã hội, mọi lỗi nhỏ đều có thể trở thành “cơn bão” dư luận. Một khoảnh khắc vấp giọng, một biểu cảm hơi lệch cũng có thể bị cắt ra, lan truyền và bình luận hàng nghìn lượt.

BTV Hoài Anh bật cười ngay trên sóng trực tiếp khi bạn dẫn nói nhầm.

Các BTV, MC phải đối diện không chỉ với áp lực công việc mà còn với sự phán xét công khai. Có người nói vui rằng “nói đúng cả nghìn từ, chỉ sai một chữ là đủ thành đề tài nóng”. Vì vậy, giữ bình tĩnh sau sự cố và không để dư luận cuốn đi cũng là thử thách lớn của người làm nghề.

MC Thời sự không chỉ là người đưa tin mà còn là gương mặt đại diện cho đài. Họ phải chuẩn mực từ trang phục, phong thái đến ngữ điệu. Khán giả kỳ vọng ở họ sự điềm đạm, trí tuệ và chuyên nghiệp. Vì vậy, mỗi lần xuất hiện đều mang sức nặng của hình ảnh tập thể. Áp lực ấy còn lớn hơn khi họ bị đặt lên bàn cân so sánh với các thế hệ đi trước. Mỗi lời khen, chê đều có thể ảnh hưởng đến hành trình nghề nghiệp. Có người từng nói: “Khán giả nhớ lỗi của bạn lâu hơn là nhớ bản tin bạn dẫn tốt”.

Nhiều BTV kỳ cựu từng chia sẻ về nỗi lo và áp lực khi ngồi trước ống kính. BTV Phương Thảo - gương mặt dẫn thời sự lâu năm có lần cho biết: "Thời sự 19h là bản tin trực tiếp, bởi vậy rất nhiều sự cố nhỏ xảy ra trong lúc dẫn. Đơn giản như việc hỏng máy chạy chữ hoặc văn bản vừa đưa vào nhưng chưa có hình ảnh đi kèm. Những lúc như vậy, người dẫn chương trình sẽ phải bình tĩnh để xử lý tình huống sao cho ít ảnh hưởng tới bản tin nhất có thể".

MC Mai Ngọc từng quặn bụng trên sóng trực tiếp.

MC Mai Ngọc từng tiết lộ một sự cố của cô khi đau bụng ngay trên sóng trực tiếp: "Tưởng tượng 1000 lần tình huống nếu bị đau bụng, chóng mặt, trúng gió, khó thở, lúc lên sóng trực tiếp thì xử lý thế nào... Cho đến hôm nay bụng đau quặn từng hồi, mồ hôi ướt đẫm lưng và 2 bàn tay, với một đứa tiền sử hay ngất như mình, cảm giác thật đáng sợ, chỉ sợ mình làm sao thì ảnh hưởng đến cả chương trình. Cảm tạ trời đất, 50 phút mọi sự tốt đẹp. Từ mai xin được ăn chay 1 tuần để xứng đáng ơn đức này".

BTV Khánh Trang - gương mặt của Thời sự 19h từng kể về cảm giác khi ngồi vào “ghế nóng”: Đó là sự run rẩy ban đầu xen lẫn tự hào. Cô cho rằng để gắn bó với nghề, điều cần nhất là bản lĩnh và tình yêu công việc. "Với thời sự 19h là bản tin chính luận quan trọng nhất của Đài nên áp lực của những người giữ sóng như chúng tôi là sự chuẩn mực và chính xác. Chúng tôi hay nói vui nghề của mình là 'làm dâu trăm họ'. Nghĩa là sẽ có khen, có chê, có hài lòng, có góp ý. Đơn giản vì quan trọng nên nhiều người để ý. Vậy nên, đã ngồi vào vị trí đó thì cũng cần phải có bản lĩnh, tinh thần thép để vượt qua mọi thách thức", Khánh Trang nói trong một cuộc phỏng vấn.

Còn các MC như Hoài Anh hay Quỳnh Hoa cũng từng gặp hay chứng kiến những “tai nạn nghề nghiệp” khó quên của đồng nghiệp. Hoài Anh từng bật cười ngay trên sóng khi đồng nghiệp Hữu Bằng đọc nhầm cụm từ “phòng dự trữ” thành “dự trữ phòng”. Còn Quỳnh Hoa từng ngủ quên, bỏ lỡ giờ dẫn khiến cô “muốn độn thổ vì xấu hổ”.

BTV Phương Thảo cho biết khi xảy ra sự cố, cần bình tĩnh để xử lý tình huống sao cho ít ảnh hưởng tới bản tin nhất có thể.

Những câu chuyện ấy không để kể lỗi, mà để khán giả hiểu rằng phía sau mỗi bản tin hoàn hảo là cả một hành trình nỗ lực, rèn luyện và đôi khi là áp lực khủng khiếp. Sự cố “nói nhịu” của BTV Minh Trang không đáng bị nhìn nhận như một sai lầm nghiêm trọng, mà nên xem là một lát cắt giúp công chúng hiểu hơn về nghề dẫn sóng truyền hình. Giữa hàng ngàn bản tin trôi qua mỗi ngày, chỉ một giây sơ suất cũng đủ khiến người làm nghề chao đảo, nhưng cách họ đối diện: Nhận lỗi, sửa sai và tiếp tục làm tốt hơn mới là điều cần ghi nhận.

Những người dẫn bản tin Thời sự, với giọng nói trầm tĩnh và gương mặt quen thuộc vẫn ngày ngày giữ sóng để truyền tải thông tin đến hàng triệu khán giả. Đằng sau đó là những đêm không ngủ, những giây phút nghẹt thở trong trường quay, và áp lực không ai thấy. Chính điều ấy khiến họ - những “người của sóng trực tiếp” phải giữ được bản lĩnh và đáng trân trọng hơn bao giờ hết.

