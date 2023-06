Biết gì về cựu Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản vừa bị thôi việc

Ngày 22/12/2022, ông Nam bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam, khám xét chỗ ở và nơi làm việc, để điều tra về tội Nhận hối lộ trong vụ án "chuyến bay giải cứu". Tại bản kết luận điều tra của Bộ Công an, Cơ quan An ninh điều tra xác định các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại nước ngoài, trong đó có Nhật Bản, đã có hành vi nhận hối lộ.