Bị tố bán gà rán mốc và dùng đồ thừa từ hôm trước: KFC đang làm ăn ra sao?

Nghi vấn gà rán kém chất lượng tại KFC Hà Nội gây tranh cãi

Vụ việc liên quan đến KFC bắt nguồn từ một bài đăng trên mạng xã hội ngày 29/3, trong đó khách hàng đã đưa ra nhiều phản ánh khá chi tiết về trải nghiệm không tốt khi mua đồ ăn tại một cửa hàng ở Hà Đông (Hà Nội). Theo nội dung bài viết, vào buổi sáng, người này mua món gà quay tiêu nhưng khi nhận hàng lại nghi ngờ đây là sản phẩm đã để từ hôm trước do thịt gà có biểu hiện khô, bở và thiếu độ ẩm tự nhiên.

Người đăng còn cho biết một số miếng gà xuất hiện dấu hiệu bất thường như bề mặt khô cứng, nghi bị mốc hoặc để lâu, không còn độ tươi. Ngoài ra, họ phản ánh tình trạng gà khi mua về có lúc bị nguội, thậm chí có miếng bị cháy đen nhưng vẫn được bán cho khách, làm dấy lên nghi vấn về việc cửa hàng không đảm bảo quy trình bảo quản và kiểm soát chất lượng thực phẩm.

Bên cạnh vấn đề đồ ăn, khách hàng này cũng tỏ ra bức xúc về cách xử lý tình huống tại cửa hàng. Cụ thể, họ cho rằng một quản lý đã có thái độ không phù hợp, không giải thích thỏa đáng mà còn xảy ra tranh cãi trực tiếp với khách ngay tại quầy. Trải nghiệm này khiến người đăng cảm thấy không được tôn trọng với tư cách người tiêu dùng.

Bài viết phản ánh gà rán không đạt chất lượng được đăng trên mạng xã hội

Những phản ánh trên nhanh chóng lan truyền, thu hút nhiều ý kiến trái chiều, trong đó không ít người bày tỏ lo ngại về chất lượng sản phẩm và dịch vụ của KFC. Tuy nhiên, toàn bộ nội dung hiện vẫn xuất phát từ một phía khách hàng và chưa được cơ quan chức năng kết luận chính thức.

Trước làn sóng phản ứng, tối 29/3, KFC đã chính thức lên tiếng. Thương hiệu cho biết đã ngay lập tức tiến hành rà soát nội bộ và kiểm tra quy trình vận hành tại cửa hàng bị phản ánh, đồng thời chủ động liên hệ với khách hàng để xác minh thông tin.

Theo KFC, tính đến thời điểm hiện tại, doanh nghiệp chưa ghi nhận trường hợp nào có sản phẩm không đảm bảo chất lượng như nội dung phản ánh. Đồng thời, phía thương hiệu cũng cho biết chưa nhận được đầy đủ sự hợp tác từ người đăng bài để đối chiếu thông tin, nhưng vẫn đang tiếp tục theo dõi và kiểm tra chặt chẽ.

KFC cũng nhấn mạnh rằng trong hơn 29 năm hoạt động tại Việt Nam, hệ thống luôn tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm. Quy trình được kiểm soát từ khâu lựa chọn nguyên liệu, vận chuyển, bảo quản cho đến chế biến, và mỗi cửa hàng đều thực hiện kiểm tra hằng ngày để đảm bảo chất lượng trước khi phục vụ khách.

Hiện tại, vụ việc vẫn chưa có kết luận cuối cùng. KFC cho biết sẽ tiếp tục rà soát quy trình, đồng thời mong muốn khách hàng hợp tác cung cấp thông tin qua các kênh chính thức để làm rõ sự việc, đảm bảo minh bạch và quyền lợi cho các bên liên quan.

KFC lên tiếng sau vụ việc bị tố không đảm bảo chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm.

Bên dưới bài đăng, nhiều người dùng mạng cũng để lại các bình luận chia sẻ trải nghiệm cá nhân liên quan đến KFC. Một số ý kiến phản ánh tình trạng giao thiếu đồ hoặc khẩu phần không đúng như đã đặt tại một số cửa hàng, dù sau đó vẫn được hỗ trợ xử lý. Bên cạnh đó, có người góp ý về sản phẩm mới như bánh wrap với phần sốt chưa phù hợp khẩu vị...

Bức tranh kinh doanh của KFC từ Việt Nam đến toàn cầu

Tại Việt Nam, theo thông tin công bố, thương hiệu KFC được vận hành bởi pháp nhân Công ty Liên doanh TNHH KFC Việt Nam (tên tiếng Anh: KFC Vietnam Joint Venture Company Limited). Đây là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), hoạt động theo mô hình nhượng quyền từ tập đoàn Yum! Brands.

Doanh nghiệp này được thành lập từ năm 1998 và hiện vẫn đang hoạt động, với trụ sở chính đặt tại số 292 Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Người đại diện pháp luật hiện tại là ông Sibojyoti Chatterjee, giữ vai trò điều hành tại Việt Nam.

Về loại hình, đây là công ty trách nhiệm hữu hạn có từ hai thành viên trở lên ngoài nhà nước, chuyên hoạt động trong lĩnh vực nhà hàng và dịch vụ ăn uống. Ngành nghề kinh doanh chính bao gồm vận hành chuỗi nhà hàng thức ăn nhanh, bán lẻ thực phẩm và các dịch vụ hỗ trợ liên quan.

Trong thực tế vận hành, Công ty Liên doanh TNHH KFC Việt Nam không chỉ quản lý hệ thống cửa hàng mà còn đảm nhiệm toàn bộ chuỗi giá trị như phát triển mặt bằng, vận hành nhà hàng, quản lý chuỗi cung ứng, kiểm soát chất lượng và triển khai các nền tảng đặt hàng, giao hàng.

Theo công bố của doanh nghiệp, hệ thống KFC tại Việt Nam có hơn 200 cửa hàng trên hơn 40 tỉnh thành.

Theo một số phân tích thị trường, doanh thu của KFC Việt Nam năm 2024 ước khoảng 1.830 tỷ đồng. Tuy nhiên, doanh nghiệp báo lỗ khoảng 23 tỷ đồng, phản ánh chi phí vận hành cao và hiệu quả chưa tối ưu.

Trong khi đó, thị phần của DN cũng giảm xuống khoảng 13,4% năm 2024, cho thấy áp lực cạnh tranh lớn. Trong tương quan với các đối thủ lớn trên thị trường thức ăn nhanh, KFC không còn giữ vị thế dẫn đầu như trước, khi cuộc đua thị phần liên tục biến động và chứng kiến sự vươn lên mạnh mẽ của các thương hiệu khác.

Trong giai đoạn 2020 - 2024, thứ hạng và thị phần của các chuỗi gà rán hàng đầu tại Việt Nam liên tục biến động. Năm 2020, Jollibee đứng thứ ba với 15,6% thị phần, xếp sau KFC (18,3%) và Lotteria (23,7%). Tuy nhiên, từ năm 2022, Jollibee đã bứt phá mạnh, đạt khoảng 21% thị phần, vươn lên vị trí số một và duy trì vị thế dẫn đầu đến nay.

Trong khi đó, Lotteria đánh mất ngôi đầu khi thị phần suy giảm trong hai năm liên tiếp, trước khi phục hồi phần nào trong giai đoạn 2023-2024. Còn KFC, sau khi giữ vị trí thứ hai vào năm 2020, đã có xu hướng giảm dần thứ hạng trong những năm tiếp theo.

Về quy mô hệ thống, theo báo cáo đến cuối năm 2024, số lượng cửa hàng của ba thương hiệu lần lượt là Jollibee (191 cửa hàng), Lotteria (246 cửa hàng) và KFC (185 cửa hàng). Tuy nhiên, theo thông tin tự công bố, con số thực tế cao hơn, với Jollibee đạt khoảng 208 cửa hàng, Lotteria 253 cửa hàng và KFC vượt mốc 230 cửa hàng trên toàn quốc.

Ở quy mô toàn cầu, theo thống kê của MacroTrends, trong năm 2025, Yum! Brands - tập đoàn sở hữu KFC - ghi nhận doanh thu cả năm đạt khoảng 8,21 tỷ USD, tăng gần 9% so với năm 2024. Lợi nhuận ròng năm 2025 đạt khoảng 1,56 tỷ USD, tăng khoảng 5%.

Về hiệu quả hoạt động, lợi nhuận vận hành đạt khoảng 2,57 tỷ USD, tăng khoảng 7% so với năm trước. Đồng thời, doanh thu toàn hệ thống (bao gồm cả cửa hàng nhượng quyền) đạt khoảng 68,3 tỷ USD.

Xét theo từng quý, riêng quý IV/2025, doanh thu đạt khoảng 2,51 tỷ USD, tăng hơn 6% so với cùng kỳ.

Ngoài ra, mảng kỹ thuật số của tập đoàn vượt 11 tỷ USD, chiếm gần 60% tổng doanh số, cho thấy xu hướng chuyển dịch mạnh sang đặt hàng online và giao đồ ăn - yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của KFC tại nhiều thị trường.

Tác giả: Thiên Ân

Nguồn tin: vietnamfinance.vn