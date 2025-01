Công ty của các tỉ phú Việt làm ăn ra sao trong năm qua?

Vingroup: Doanh thu kỷ lục nhờ bất động sản và xe điện

Tập đoàn Vingroup (mã chứng khoán: VIC) do tỉ phú Phạm Nhật Vượng làm Chủ tịch HĐQT đã ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất lên tới 192.159 tỉ đồng, tăng 19% so với năm 2023. Đây là mức doanh thu cao nhất trong lịch sử 31 năm hoạt động của tập đoàn, nhờ vào việc bàn giao mạnh mẽ các dự án bất động sản lớn như Vinhomes Royal Island và sự tăng trưởng vượt bậc của mảng xe điện.

Lợi nhuận trước thuế của Vingroup đạt 16.724 tỉ đồng, tăng 21,5%, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 5.251 tỉ đồng, tăng trưởng đáng kinh ngạc 155,4% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này vượt xa kế hoạch đặt ra tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024.

Trên thị trường chứng khoán, tỉ phú Phạm Nhật Vượng hiện sở hữu hơn 691 triệu cổ phiếu VIC. Tính theo giá đóng cửa phiên giao dịch cuối cùng trước Tết Nguyên đán (24-1-2025), giá trị cổ phiếu của ông Vượng ước tính khoảng 27.916 tỉ đồng, giảm nhẹ 0,3% so với đầu năm.

Hòa Phát: Lợi nhuận sau thuế tăng mạnh 77%

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát (mã chứng khoán: HPG) do tỉ phú Trần Đình Long đứng đầu cũng công bố kết quả kinh doanh ấn tượng với doanh thu đạt 140.560 tỉ đồng, tăng 17% so với năm 2023. Lợi nhuận sau thuế của Hòa Phát đạt 12.020 tỉ đồng, tăng 77% so với năm trước và vượt 20% kế hoạch năm. Đây là mức lãi cao nhất kể từ năm 2022.

Hòa Phát cũng cho biết đã nộp ngân sách nhà nước hơn 13.400 tỉ đồng, vượt xa con số 9.000 tỉ đồng của năm 2023. Trên thị trường chứng khoán, tỉ phú Trần Đình Long hiện sở hữu hơn 1,6 tỉ cổ phiếu HPG, với giá trị ước tính khoảng 42.480 tỉ đồng, giảm nhẹ 0,3% so với đầu năm 2025.

FPT: Tăng trưởng vượt bậc trong lĩnh vực công nghệ

Công ty CP FPT (mã chứng khoán: FPT) do ông Trương Gia Bình làm Chủ tịch HĐQT cũng ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực với doanh thu đạt 62.849 tỉ đồng, tăng 19,4% so với năm 2023. Lợi nhuận trước thuế của FPT đạt 11.071 tỉ đồng, tăng 20,3%, vượt 102% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế cho cổ đông công ty mẹ đạt 7.849 tỉ đồng, tăng trưởng 21,4%.

Ông Trương Gia Bình hiện nắm giữ hơn 102 triệu cổ phiếu FPT, tương đương 6,08% vốn doanh nghiệp, với giá trị ước tính hơn 15.600 tỉ đồng.

Techcombank: Tiếp tục dẫn đầu ngân hàng

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank, mã chứng khoán: TCB) do ông Hồ Hùng Anh làm Chủ tịch HĐQT cũng công bố kết quả kinh doanh năm 2024 với nhiều chỉ số ấn tượng. Lợi nhuận trước thuế của Techcombank đạt 27.500 tỉ đồng, tăng 20,3%, trong khi tổng thu nhập hoạt động (TOI) đạt 47.000 tỉ đồng, tăng 17,3% so với năm 2023.

Techcombank tiếp tục dẫn đầu hệ thống ngân hàng về tỉ lệ CASA (tiền gửi không kỳ hạn), với số tiền gửi của khách hàng đạt 565.100 tỉ đồng, tăng 24,3% so với đầu năm. Thu nhập lãi thuần (NII) của ngân hàng này cũng tăng 28,2%, đạt hơn 35.500 tỉ đồng.

Ông Hồ Hùng Anh hiện sở hữu hơn 78 triệu cổ phiếu TCB, với giá trị ước tính khoảng 1.930 tỉ đồng.

Phát Đạt: Tăng trưởng doanh thu nhưng lợi nhuận giảm

Trong khi đó, Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã chứng khoán: PDR) do ông Nguyễn Văn Đạt làm Chủ tịch HĐQT báo cáo doanh thu năm 2024 đạt 2.017 tỉ đồng, tăng mạnh so với 618 tỉ đồng năm 2023. Tuy nhiên, doanh thu tài chính giảm 58% về 401 tỉ đồng, dẫn đến lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 523 tỉ đồng, giảm 23,4% so với năm trước.

Ông Nguyễn Văn Đạt hiện nắm giữ hơn 334 triệu cổ phiếu PDR nhưng giá trị tài sản ước tính chỉ khoảng 6.379 tỉ đồng.

Tác giả: Lê Tỉnh

Nguồn tin: Báo Người lao động