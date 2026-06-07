Con trai danh thủ nổi tiếng hiện là Thượng tá, làm BLV bóng đá nhiều năm: Yêu duy nhất 1 người rồi kết hôn

Cùng với BLV Quang Huy, Ngô Quang Tùng là một trong những cái tên gắn liền với ký ức bóng đá của nhiều thế hệ khán giả Việt. Mỗi lần giọng bình luận quen thuộc vang lên, người xem lại có cảm giác như được trở về thời kỳ hoàng kim của những đêm thức trắng xem World Cup, EURO hay SEA Games trên sóng truyền hình.

Vì vậy khi VTV công bố danh sách BLV FIFA World Cup 2026 có sự xuất hiện của BLV Quang Tùng, nhiều người dành sự quan tâm.

BLV Quang Tùng (Ảnh: FBNV)

Con trai danh thủ nổi tiếng, hụt giấc mơ cầu thủ nhưng bén duyên với nghề BLV

BLV Quang Tùng tên đầy đủ là Ngô Quang Tùng, sinh năm 1972 tại Nghệ An. Anh là con trai của cố danh thủ Ngô Xuân Quýnh - huyền thoại của bóng đá Thể Công năm xưa.

Danh thủ Ngô Xuân Quýnh từng giữ vai trò quản lý cấp CLB và đội tuyển Việt Nam, đảm nhận vị trí Phó Chủ tịch khóa 1 của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) năm 1989, đồng thời là Ủy viên Ban chấp hành của VFF trong 3 khóa liên tiếp. Ông được xem như “cuốn sử sống” của bóng đá Việt Nam.

Sinh ra trong gia đình có truyền thống thể thao, Quang Tùng sớm tiếp xúc với bóng đá từ khi còn rất nhỏ. Anh từng theo bố tới sân bóng, nghe những câu chuyện về chiến thuật, cầu thủ, trận đấu từ các bậc đàn anh của bóng đá Việt Nam. Tình yêu với trái bóng tròn vì thế cũng lớn dần theo năm tháng và bản thân anh cũng nuôi ước mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Tuy nhiên, thể trạng không đủ tốt khiến con đường sân cỏ của Quang Tùng phải dừng lại sớm.

Vào đúng thời điểm tưởng như đánh mất đam mê ấy, Quang Tùng tìm thấy một hướng đi khác là trở thành BLV. Sau khi tốt nghiệp Đại học Thể dục Thể thao, anh bắt đầu công việc liên quan đến thể thao phong trào. Bước ngoặt lớn đến vào năm 1996, anh gia nhập Đài Truyền hình Việt Nam đúng thời điểm VTV3 vừa ra đời và bóng đá quốc tế bắt đầu bùng nổ tại Việt Nam.

Những năm tháng làm việc tại VTV cũng là giai đoạn đáng nhớ sự nghiệp của Quang Tùng. Cùng với những đồng nghiệp như BLV Quang Huy, anh tạo nên “thương hiệu” giọng nói riêng biệt, gắn liền với ký ức bóng đá của nhiều thế hệ khán giả.

Quang Tùng - Quang Huy (Ảnh: FBNV)

Năm 2012, Quang Tùng rời VTV để chuyển sang làm công tác truyền thông tại Viettel. Tại đây, anh đảm nhiệm vị trí Trưởng phòng Sản xuất chuyên đề - TV Show, đồng thời vẫn là gương mặt quen thuộc trong các chương trình thể thao và bóng đá.

Trong vai trò Trưởng phòng TV Show thuộc Công ty Truyền thông Viettel, anh tham gia sản xuất nhiều chương trình truyền hình nổi bật như Mẹ vắng nhà - Ba là siêu nhân hay Sao nhập ngũ. Những chương trình này không chỉ mang lại hiệu quả doanh thu mà còn được khán giả đón nhận tích cực, góp phần giúp Viettel Media khẳng định vị thế trong lĩnh vực truyền thông giải trí.

Cuối năm 2024, BLV Quang Tùng được bổ nhiệm vào vị trí mới là Phó Giám đốc Công ty Thể thao Viettel (VTSport). Ở thời điểm bổ nhiệm, BLV Quang Tùng mang quân hàm Thượng tá.

Dù công việc quản lý bận rộn, nhưng nam BLV vẫn giữ tình yêu với bóng đá, tiếp tục xuất hiện trong các trận đấu lớn và nhiều chương trình chuyên đề thể thao như một cách giữ gìn tình yêu với nghề bình luận.

Thượng tá Ngô Quang Tùng được bổ nhiệm là Phó Giám đốc Công ty Thể thao Viettel (VTSport) vào cuối năm 2024 (Ảnh: Viettel)

Chỉ yêu duy nhất một người từ thời trai trẻ đến khi kết hôn

Khác với hình ảnh sôi nổi trên sóng truyền hình, BLV Quang Tùng ngoài đời khá kín tiếng về đời tư. Anh không công khai hình ảnh gia đình lên MXH. Tuy nhiên, trong một số lần hiếm hoi chia sẻ với truyền thông, anh từng kể nhiều câu chuyện thú vị về hôn nhân và gia đình.

BLV Quang Tùng cho biết từ khi biết yêu đến lúc kết hôn, anh chỉ yêu duy nhất một người phụ nữ. Nam BLV kể thêm rằng hồi đó, bố nuôi của vợ anh rất yêu thích Thể Công còn bố anh làm việc ở CLB này nên chuyện tình của cả hai có được nhiều sự ủng hộ từ 2 bên. Anh tự nhận mình không có quá nhiều lợi thế về ngoại hình hay điều kiện, nhưng lại may mắn gặp được người đồng hành phù hợp.

Năm 1998, vợ chồng Quang Tùng chính thức về chung một nhà. Một điều thú vị là vợ anh không hề thích bóng đá. Dẫu vậy, vì từng làm truyền hình nên chị hiểu và thông cảm cho đặc thù công việc của chồng.

Có một kỷ niệm hài hước từng được người thân thiết của Quang Tùng kể lại là vì quá mê bóng đá và công việc bình luận nên ngay cả trong giấc ngủ anh cũng “sống cùng bóng đá”. Trong mơ thấy mình tung cú sút thật mạnh, nhưng ngoài đời lại vô tình đá trúng vợ đang nằm cạnh.

Một trong những giai đoạn áp lực nhất với nam BLV cũng liên quan đến bóng đá, cụ thể là kỳ SEA Games 1999. Khi đó anh bị đau mắt nhưng vẫn phải làm việc liên tục do đồng nghiệp đi công tác, trong khi vợ sinh con đầu lòng. Khoảng thời gian ấy anh vừa áp lực công việc vừa lo cho gia đình, thậm chí còn lây bệnh đau mắt cho con mới sinh vài ngày tuổi. Tuy nhiên, chính trải nghiệm đó giúp anh trưởng thành hơn về trách nhiệm và khả năng chịu đựng.

(Ảnh: FBNV)

Ý thức được việc bản thân thường xuyên xa nhà vì công việc, Quang Tùng luôn cố gắng bù đắp cho gia đình bằng những chuyến du lịch cùng vợ con. Một trong những điều khiến anh tự hào nhất là từng đưa cả gia đình sang châu Âu du lịch gần một tháng.

Hiện tại vợ chồng BLV Quang Tùng có 2 con, 1 trai và 1 gái. Trong mắt cậu con trai mê bóng đá của anh, bố là thần tượng thực thụ. Còn con gái cũng luôn tự hào khi có một người bố nổi tiếng và được nhiều khán giả yêu mến.

Tác giả: S.A (Tổng hợp)

Nguồn tin: Phụ nữ mới