Doanh nghiệp của đại gia Xuân Thiện vướng lùm xùm về thuế làm ăn ra sao?

Trong văn bản mới đây, Tổng cục Thuế cho rằng cục trưởng Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk ban hành quyết định xử phạt Công ty Ea Súp 3 năm 2022 vì hành vi khai sai dẫn đến thiếu thuế, do nộp hồ sơ khai thuế quá 90 ngày kể từ ngày hết hạn "là không đúng quy định".

Vì vậy, Tổng cục thuế yêu cầu Cục Thuế Đắk Lắk rà soát lại hồ sơ, trường hợp phát hiện hành vi tội phạm, chuyển hồ sơ sang cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng để xử lý theo quy định.

Ea Súp 3 được biết đến là công ty điện mặt trời thuộc Xuân Thiện Group - một tập đoàn nổi tiếng đất Ninh Bình do ông Nguyễn Văn Thiện làm chủ tịch hội đồng quản trị.

Trên website của Xuân Thiện Group, tập đoàn này giới thiệu đang sở hữu nhiều dự án điện mặt trời ở Đắk Lắk, trong đó có Ea Sup 1, 2, 3, 4 và 5.

Theo báo cáo thông tin tài chính, trong 6 tháng đầu năm nay, Công ty cổ phần Ea Sup 3 đã báo lãi trở lại với gần 84 tỉ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái lỗ gần 7,5 tỉ đồng.

Các báo cáo mấy năm gần đây kể từ khi Nhà máy điện mặt trời tại Đắk Lắk được vận hành, Ea Sup 3 đa phần báo lỗ. Trong đó năm 2023 lỗ hơn 31 tỉ đồng, năm 2022 lỗ gần 3 tỉ đồng, riêng năm 2021 lãi hơn 31 tỉ đồng.

Tại thời điểm cuối tháng 6-2024, Ea Sup 3 có vốn chủ sở hữu 5.612 tỉ đồng, nợ phải trả khoảng 1.900 tỉ đồng.

Còn tại Ea Sup 1, công ty này báo lãi gần 40 tỉ đồng trong nửa đầu năm nay, gấp khoảng 2,6 lần cùng kỳ. Tương tự, Ea Sup 3 và Ea Sup 5 cũng báo lãi trở lại sau khi thua lỗ cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, Ea Sup 3 báo lãi hơn 83 tỉ đồng so với mức lỗ gần 7,5 tỉ đồng trong nửa đầu năm ngoái. Còn Ea Sup 5 lãi gần 70 tỉ đồng so mức lỗ gần 25 tỉ đồng cùng kỳ.

Về Xuân Thiện, thông tin từ một cuộc làm việc giữa tỉnh Đắk Lắk với tập đoàn này về tình hình triển khai dự án đầu tư tại tỉnh diễn ra năm 2022 đã tiết lộ quy mô lớn về doanh thu.

Cụ thể tại buổi làm việc, Tập đoàn Xuân Thiện cho biết đơn vị có hơn 80 công ty thành viên trong và ngoài nước với tổng vốn điều lệ hơn 100.000 tỉ đồng, chuyên đầu tư vào lĩnh vực sản xuất năng lượng, nông nghiệp công nghệ cao, vật liệu xây dựng, tài chính ngân hàng và một số ngành dịch vụ khác.

Theo đó, các công ty thành viên của tập đoàn sở hữu nhiều nhà máy sản xuất năng lượng, vật liệu xây dựng đã có nguồn thu ổn định bền vững, doanh thu hằng năm 20.000 tỉ đồng.

Chủ Tập đoàn Xuân Thiện chuyển nhượng vốn cho ai? Trước đó, như Tuổi Trẻ đã đưa tin, Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk đã xử phạt hành chính Ea Súp 3 nhiều hành vi, bao gồm việc xử phạt hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân thay cho các cổ đông của công ty này trong việc chuyển nhượng vốn. Cụ thể ngày 20-2-2020, ông Nguyễn Văn Thiện - chủ tịch hội đồng quản trị Tập đoàn Xuân Thiện - đã chuyển nhượng 706.000 cổ phần với trị giá trên 7 tỉ đồng cho ông Vũ Cảnh Tuân - tổng giám đốc Tập đoàn Xuân Thiện - nhưng không trực tiếp khai thuế thu nhập cá nhân. Đến ngày 25-3-2020, Công ty cổ phần Ea Súp 3 thay đổi danh sách cổ đông nhưng không kê khai thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng vốn thay cho cá nhân ông Thiện. Tương tự, ngày 16-9-2021, Nguyễn Văn Thùy - phó chủ tịch hội đồng quản trị Tập đoàn Xuân Thiện - chuyển nhượng cho ông Phạm Văn Tuất hơn 38,1 triệu cổ phần trị giá hơn 381 tỉ đồng tại Công ty cổ phần Ea Súp 3 nhưng không trực tiếp khai thuế. Cùng ngày 16-9-2021, Ea Súp 3 thay đổi danh sách cổ đông nhưng không kê khai thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng vốn thay cho cá nhân ông Thùy. Đến ngày 26-8-2022 (hơn 2 năm 6 tháng sau - PV), đoàn kiểm tra thuế của Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk kiểm tra tại Công ty Ea Súp 3. Đến ngày 17-10-2022, Công ty cổ phần Ea Súp 3 mới nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân thay ông Thiện (hơn 7 triệu đồng) và ông Thùy (hơn 381 triệu đồng).

