Thêm 2 nạn nhân tử vong trong vụ xe đầu kéo tông xe công nông

Trước đó, vào khoảng 7h35 cùng ngày, tại Km 1801+600 đường Hồ Chí Minh (đoạn qua thôn 2 Trúc Sơn, xã Cư Jút) xe đầu kéo mang BKS 47H-040.88 kéo theo rơ-moóc BKS 47RM-005.98 do tài xế Nguyễn Hữu Đức (trú tại phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Đồng Nai - Đắk Lắk.

Khi đi đến địa điểm trên, xe đầu kéo xảy ra va chạm với xe công nông không biển kiểm soát do anh Y Sép Ê Ban (SN 1994, trú tại buôn Trum, xã Cư Jút, tỉnh Lâm Đồng) điều khiển, chở 4 người trên thùng xe chạy theo hướng ngược lại.

Hiện trường vụ tai nạn.

Cú tông mạnh khiến hai phương tiện văng vào lề đường, làm anh Y Sép Ê Ban tử vong tại chỗ. Vụ tai nạn còn làm 5 người khác bị thương được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế Cư Jút. Tuy nhiên, anh Y Min Bkrông (SN 2002, trú tại phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk) và cháu Y Hòa Priêng (SN 2016, trú tại xã Cư Jút, tỉnh Lâm Đồng) cùng tài xế xe đầu kéo Nguyễn Hữu Đức đã tử vong sau đó do vết thương quá nặng.

Hai nạn nhân bị thương gồm: Ông Y Win KNul (SN 1958, trú tại xã Cư Jút, tỉnh Lâm Đồng) và cháu Y Chun Ê Ban (SN 2021, trú tại xã Cư Jút, tỉnh Lâm Đồng) đang được cấp cứu tại bệnh viện vùng Tây Nguyên.

Cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Liên quan đến vụ tai nạn, thông tin từ Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, chiếc xe đầu kéo tông xe công nông vẫn có hạn kiểm định đến ngày 24/12/2026.

Cụ thể, xe đầu kéo BKS 47H-040.88 được đăng ký ngày 27/12/2023, chủ phương tiện là Công ty TNHH Dịch vụ và Vận tải Tín Nghĩa. Sản xuất năm 2023, nhãn hiệu CHENGLONG, nơi sản xuất Trung Quốc. Phương tiện được đăng ký kinh doanh biển nền vàng. Thời gian kiểm định gần nhất vào 25/12/2025 tại Trung tâm đăng kiểm 4706D (tỉnh Đắk Lắk), có hạn kiểm định đến ngày 24/12/2026.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: Văn Thành

Nguồn tin: cand.vn