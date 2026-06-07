Leo lên mái nhà lắp biển quảng cáo, 2 người bị điện giật

Vào khoảng 9h cùng ngày, anh T.N.B.H.T. (SN 1999) và anh P.M.T. (SN 1999, cùng trú tại xã Ea Kar) trèo lên mái tôn, lắp biển quảng cáo cho một cửa hàng tạp hóa trên địa bàn thôn Tân Tiến, xã Ea Kar.



Khu vực này có nhiều đường dây điện kéo ngang qua. Khi đang làm việc trên cao, 2 người bất ngờ gặp sự cố, bị điện giật. Các nạn nhân bị bỏng ở nhiều vị trí trên cơ thể và vùng da bị cháy xém.

Người dân hỗ trợ đưa các nạn nhân xuống đất đi cấp cứu.



Người dân xung quanh phát hiện, nhanh chóng hỗ trợ, trèo lên khu vực mái tôn để đưa nạn nhân xuống mặt đất an toàn. Sau khi được sơ cứu, cả 2 được đưa đến Trung tâm Y tế Ea Kar, sau đó các nạn nhân được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên để điều trị chuyên sâu và theo dõi sức khỏe.



Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.

Tác giả: Văn Thành

Nguồn tin: cand.vn