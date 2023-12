Bí tiền, rủ nhau lên miền núi “ôm” ma tuý

Ngày 19/12, Công an huyện Quỳ Châu (Nghệ An) đang tạm giữ hình sự các đối tượng Nguyễn Văn Quỳnh (SN 1995), trú tại xóm 1, xã Nghi Kim, TP Vinh, Nghệ An và Trần Văn Trình (SN 1989), trú tại xóm 7, xã Minh Châu, huyện Diễn Châu, Nghệ An để điều tra về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Các đối tượng cùng tang vật trong chuyên án.

Trước đó, thực hiện đợt cao điểm ra quân tấn công, trấn áp tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2024, vào lúc 2h15 ngày 16/12/2023, tại đỉnh dốc Bù Bài thuộc bản Tà Sỏi, xã Châu Hạnh, huyện Qùy Châu, Đội Cảnh sát Hình sự - Kinh tế - Ma tuý (Công an huyện Qùy Châu) chủ trì phối hợp với Đội 1 – Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma tuý Công an tỉnh Nghệ An phá thành công chuyên án về ma tuý, bước đầu bắt quả tang 2 đối tượng: Nguyễn Văn Quỳnh (SN 1995), trú tại xóm 1, xã Nghi Kim, TP Vinh, Nghệ An và Trần Văn Trình (SN 1989), trú tại xóm 7, xã Minh Châu, huyện Diễn Châu, Nghệ An về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Tang vật thu giữ gồm 169,66 gram ma túy dạng đá, 102 viên hồng phiến, 1 xe mô tô, 3 chiếc điện thoại di động cùng một số đồ vật liên quan khác.

Hiện Công an huyện Qùy Châu đang tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án.

