Nghệ An: Phá 2 chuyên án về ma túy, bắt 2 đối tượng tại huyện Quế Phong

Ngày 18/12, thông tin từ Công an huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An, cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Công an Nghệ An về triển khai đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, chỉ sau 3 ngày ra quân, Công an Quế Phong đã khám phá nhiều vụ việc.

Đối tượng Vi Kim Anh cùng tang vật.

Trong các ngày 15 và 16/12, Công an huyện Quế Phong liên tiếp phá 2 chuyên án, bắt 2 đối tượng phạm tội về ma túy; thu giữ 535 viên hồng phiến.

Theo đó, ngày 16/12, tại thị trấn Kim Sơn, Công an huyện phá Chuyên án, bắt Vi Kim Anh (sinh năm 1979, trú tại khối Hồng Phong, thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 250 viên ma túy tổng hợp.

Nhiều pháo nổ tự chế bị thu giữ.

Trước đó, vào ngày 15/12/2023, tại xã Mường Nọc, Công an Quế Phong phối hợp Cục Hải quan Nghệ An phá chuyên án, bắt Lương Văn Tài (sinh năm 2001, trú tại bản Ná Ca, xã Mường Nọc, huyện Quế Phong) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 285 viên ma túy tổng hợp.

Cũng trong dịp này, Công an thị trấn Kim Sơn, xã Cắm Muộn, Tiền Phong và Châu Kim (Quế Phong - Nghệ An) đã phát hiện 04 vụ, 12 đối tượng có hành vi tàng trữ pháo trái phép, thu giữ gần 200 quả pháo tự chế các loại, ngăn chặn kịp thời việc đốt pháo trái phép trên địa bàn.

Lực lượng CSGT giành nhiều kết quả quan trọng.

Trên lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn giao thông, lực lượng CSGT đã phát hiện, lập biên bản xử lý 15 trường hợp, tạm giữ 09 xe mô tô, xe gắn máy vi phạm các lỗi như: không đội mũ bảo hiểm, nẹt pô trong khu dân cư, chưa đủ độ tuổi điều khiển xe mô tô, xe máy theo quy định…

Đặc biệt, thông qua công tác tuần tra, tại xã Tiền Phong, Đội CSGT phát hiện, bắt quả tang Hà Đức Toàn (sinh năm 2004, trú tại bản Đồng Mới, xã Đồng Văn, huyện Quế Phong) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 76 viên ma túy tổng hợp.

