Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý dự Lễ khai giảng tại Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng

Cùng tham dự lễ Khai giảng có các đồng chí Tỉnh ủy viên: Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch tịch UBND tỉnh; Thái Văn Thành –Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; lãnh đạo Sở GD&ĐT, UBND thành phố Vinh và lãnh đạo Trường TH School.

Các đại biểu dự Lễ khai giảng năm học 2024 -2025 tại Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng

Trường Quốc học Vinh - Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng là mái trường nổi tiếng bởi truyền thống dạy tốt - học tốt, nơi đây đã là một trong những chiếc nôi đào tạo nhiều hiền tài cho đất nước. Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng đã được tặng thưởng nhiều Bằng khen, Cờ thi đua của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh. Trường được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động, Huân chương Độc lập và đặc biệt là Trường THPT đầu tiên của Nghệ An được tặng danh hiệu Anh hùng Lao động.

Năm học 2024 -2025, Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng đón 1.109 học sinh khóa học 104.

Hiện nay, 100% đội ngũ giáo viên của nhà trường đạt chuẩn, trong đó có 70% giáo viên trên chuẩn; có 02 Tiến sĩ, 71 thạc sỹ. Trong thời gian qua đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường đã khẳng định được năng lực chuyên chuyên môn nghiệp vụ qua các kỳ thi do Sở Giáo dục và Đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức và phong trào thi đua tự học và sáng tạo. Nhiều giáo viên là cốt cán chuyên môn của ngành Giáo dục đào tạo trong các lĩnh vực chuyên môn.

Hiệu trưởng Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng Phan Xuân Phàn trình bày diễn văn khai giảng năm học 2024 -2025

Chất lượng đầu vào lớp 10 trong những năm gần đây của nhà trường đều dẫn đầu khối THPT không chuyên của tỉnh; xếp loại học lực, hạnh kiểm hàng năm đạt khá giỏi trên 95%; thi học sinh giỏi cấp tỉnh, thi sáng tạo khoa học kỹ thuật nằm trong tốp đầu toàn tỉnh; tỷ lệ học sinh thi đỗ Đại học, Cao đẳng hàng năm đạt trên 97%. Học sinh của trường năng động, sáng tạo trong các hoạt động; nhiều đội, nhóm được thành lập; các câu lạc bộ đã tổ chức nhiều sân chơi bổ ích cho các em học sinh phát triển năng khiếu, sở trường.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đánh trống khai trường năm học mới 2024 -2025

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng năm học mới Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng và Trường TH School

Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng hiện có 61 lớp với tổng số 2.798 học sinh. Bên cạnh việc dạy học truyền thống, trường được giao nhiệm vụ thí điểm một số mô hình, đề án, chương trình mới như: Đề án "Thí điểm xây dựng trường mầm non, phổ thông tiên tiến theo xu thế hội nhập quốc tế trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2021-2030” theo Quyết định số 147/QĐ-UBND ngày 18/01/2022 của UBND tỉnh; Hợp tác với mô hình giáo dục quốc tế của Hệ thống Trường TH School; các chương trình tăng cường như Tin học dạy chương trình MOS, Tiếng Anh có sự tham gia giảng dạy của giáo viên bản ngữ, các môn Toán, Lý, Hoá bằng tiếng Anh, Giáo dục kĩ năng mềm; Giáo dục STEM, Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục thể thao, hoạt động trải nghiệm… Với bề dày truyền thống và thành tích đạt được trong thời gian qua, Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng được công nhận là đơn vị dẫn đầu trong khối THPT không chuyên của tỉnh, đã và đang nhận được sự tin tưởng của phụ huynh học sinh, là địa chỉ giáo dục uy tín của tỉnh Nghệ An.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long trao Bằng khen của UBND tỉnh cho giáo viên Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng

Năm học 2024 -2025, với chủ đề “Đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng, đoàn kết kỷ cương”, đây là thông điệp đầy ý nghĩa, kim chỉ nam xuyên suốt cho các nhiệm vụ trong năm học. Kế thừa truyền thống của mái trường có nhiều thành tích, trong xu thế hội nhập phát triển, kiến tạo vị thế tiên phong sẽ là một đích đến xứng tầm của nhà trường trong tương lai. Với sứ mệnh phấn đấu trở thành một trong những Trường THPT không chuyên hàng đầu trong cả nước, Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng xây dựng theo mô hình giáo dục tiên tiến, hiện đại, phù hợp với xu thế phát triển của đất nước và hội nhập quốc tế.

Tác giả: PT

Nguồn tin: nghean.gov.vn