Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải cách hành chính và Đề án 06

Tham dự cuộc họp có đồng chí Võ Thị Minh Sinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo.

Nhiều kết quả tích cực về Cải cách hành chính và Chuyển đổi số

Theo báo cáo của Sở KH&CN – Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo, trong Quý I/2026, Ban Chỉ đạo tỉnh đã quyết liệt triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ (KHCN), đổi mới sáng tạo (ĐMST), chuyển đổi số (CĐS), cải cách hành chính (CCHC) và Đề án 06.

Tỉnh đã ghi nhận nhiều kết quả tích cực trong việc xây dựng thể chế và thực thi các nhiệm vụ chuyên môn. CCHC đứng tốp đầu cả nước, trong đó, Chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp của tỉnh đạt 95,75 điểm, xếp thứ 5 toàn quốc. Đặc biệt, các chỉ số về công khai minh bạch và dịch vụ trực tuyến đều đạt điểm tối đa.

Trong tháng 01/2026, tỉnh đã hoàn thành chỉnh trang, bó gọn hơn 250 km cáp viễn thông, đảm bảo mỹ quan đô thị và an toàn giao thông đón Tết. Các cơ quan, đơn vị triển khai số hóa hồ sơ nhằm mục tiêu giảm 30-50% chi phí văn phòng phẩm và in ấn trong năm 2026. Đồng thời, đã tổ chức các lớp tập huấn Sổ tay Đảng viên cho hơn 400 học viên tại các cấp cơ sở.

Cùng với đó, tỉnh đã triển khai 34 nhiệm vụ KHCN trọng tâm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tỷ lệ chi ngân sách nhà nước cho lĩnh vực này đạt 1,08%, cao hơn đáng kể so với mức 0,63% của năm 2025.

Việc triển khai Đề án 06: Duy trì các chỉ số cao về thanh toán không dùng tiền mặt, tiện ích VNeID và số hóa dữ liệu dân cư.

Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy – Trưởng Ban Chỉ đạo tại cuộc họp trước, Sở KH&CN đã chủ trì thực hiện rà soát hạ tầng, thiết bị thực hiện công tác chuyển đổi số tại 130/130 xã, phường; tiến hành đánh giá một cách cụ thể để tham mưu phương án đầu tư.

Bên cạnh các kết quả đạt được, báo cáo cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế. Thực tế, việc triển khai danh mục nhiệm vụ đột phá tại nhiều cơ quan, đơn vị còn chậm, chưa chủ động bóc tách chi tiết công việc. Công tác số hóa hồ sơ, tài liệu tại một số đơn vị có nguy cơ chậm tiến độ do khối lượng công việc phát sinh lớn trong 03 năm gần đây. Việc xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) ngành gặp khó khăn do thiếu tiêu chuẩn kỹ thuật thống nhất từ Trung ương, dẫn đến nguy cơ khó kết nối liên thông.

KHCN không thể chung chung mà kết quả thực hiện phải đong đếm được, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội

Qua nghe báo cáo của Sở KH&CN, đặt vấn đề cần phải thảo luận tại cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận nhấn mạnh, cần phải nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành. CĐS không thể thành công nếu người đứng đầu và cán bộ thực hiện không có quyết tâm chính trị cao. Theo Bí thư Tỉnh ủy, KHCN không thể chung chung mà kết quả thực hiện phải đong đếm được, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Nhấn mạnh yếu tố cốt lõi trong thực hiện CĐS, theo Bí thư Tỉnh ủy, dữ liệu là "máu" của CĐS, muốn CĐS mà không có dữ liệu thì không bao giờ thực hiện được. Thực tế, việc xây dựng 11 CSDL quốc gia hiện nay làm rất chậm. Bên cạnh đó, hạ tầng và thiết bị vẫn chưa đảm bảo được yêu cầu.

Về CCHC, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu phải đi vào thực chất, không chỉ dừng lại ở việc số hóa quy trình dịch vụ. Mục tiêu cuối cùng là người dân và doanh nghiệp phải ghi nhận sự thay đổi. Phải chuyển từ "hành chính quản trị" sang "kiến tạo phát triển".

Về thực hiện Đề án 06, việc chia sẻ CSDL dân cư với dữ liệu chuyên ngành hiện còn nhiều vướng mắc. Tỷ lệ thanh toán trong khám chữa bệnh còn rất thấp, chỉ đạt 32%...

Mặt khác, rất nhiều cơ quan, địa phương vẫn chưa ban hành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ KHCN, ĐMST, CĐS cho năm 2026. Tỉnh vẫn chưa có cơ chế chính sách riêng cho phát triển KHCN, trong khi nhiều địa phương khác đã ban hành nghị quyết từ lâu. Các chiến lược về dữ liệu, chiến lược CĐS cũng đang chậm trễ. Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các đại biểu thảo luận, đánh giá thật kỹ các tồn tại trên để có giải pháp quyết liệt hơn trong thời gian tới.

Cải cách hành chính phải trực diện, quyết liệt, cụ thể

Tại cuộc họp, các đại biểu đề nghị trong báo cáo cần tập trung làm rõ, gọn nội dung bởi có rất nhiều nhiệm vụ khó theo dõi, tránh trùng lắp; đồng thời báo cáo tình hình triển khai thực hiện các nội dung thuộc trách nhiệm của đơn vị mình. Thực tế theo lãnh đạo các ngành, nhiệm vụ CĐS, KHCN và ĐMST rất trìu tượng, nhiệm vụ cốt lõi của các ngành là cập nhật dữ liệu và xây dựng CSDL nếu đi vào nghiên cứu các phần mềm nhưng không thống nhất, kết nối, chia sẻ với phần mềm của Bộ, ngành Trung ương thì rất lãng phí...

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An, cần phải nhận thức đúng về KHCN, ĐMST và CĐS để từ đó xác định nhiệm vụ, định hướng, xác định lộ trình, nguồn lực để thực hiện. Nên chăng cần có một đơn vị chuyên sâu hỗ trợ cho Sở KH&CN để tham vấn thực hiện nội dung này. Nếu KHCN, ĐMST và CĐS chỉ dựa vào bộ máy nhà nước thì rất khó thành công..

Về nhiệm vụ trọng tâm của quý II cũng như của cả năm 2026, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cho rằng, cần phải tập trung hoàn thiện CSDL và hạ tầng kết nối.

Về CCHC, đồng chí cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thảo luận cho ý kiến về việc ban hành Chỉ thị về CCHC trong năm nay. Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trong quý II, công tác CCHC phải trực diện, quyết liệt, cụ thể từng trường hợp chứ không nói chung chung. CCHC phải luôn luôn đi đôi với kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ. “CCHC là cái bề ngoài. Kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ mới là cái bên trong xuyên suốt, làm chuyển biến lâu dài của bộ máy. Nếu làm trực diện, quyết liệt và cụ thể từng trường hợp thì sẽ có tính lan tỏa rất lớn” – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh.

Tham gia ý kiến tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành cho rằng, chúng ta phải quyết tâm và mạnh dạn làm. Trong quý II/2026, phải làm sao để không còn "vùng lõm" sóng, tất cả phải được phủ sóng để xây dựng chiến lược số. Cùng với đó, phải thành lập Trung tâm dữ liệu số của tỉnh. “Nếu không có Trung tâm dữ liệu số của tỉnh, mọi việc số hóa chỉ dừng lại ở mức "số hóa tài liệu giấy" rồi để đó. Dữ liệu không "sống", không kết nối, không chia sẻ được thì không thành tài sản có giá trị”. Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng cho rằng, cần phải hình thành Trung tâm đổi mới sáng tạo, xây dựng đô thị thông minh...

Tập trung xây dựng Trung tâm dữ liệu tỉnh

Phát biểu kết luận cuộc họp, một lần nữa nhấn mạnh về vấn đề bao trùm trong thực hiện nhiệm vụ phát triển KHCN, ĐMST, CĐS là nhận thức về vai trò trách nhiệm của các ngành, đơn vị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận – Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu ngay sau cuộc họp này phải kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc. Thành phần phải được rút gọn, gắn trách nhiệm. Cùng với đó, thành lập ngay Hội đồng tư vấn KHCN của tỉnh, chú trọng mời các chuyên gia, nhà khoa học nhằm mang lại hiệu quả thực tiễn. Những Sở, ngành, đơn vị chưa xây dựng Kế hoạch triển khai cần phải hoàn thành trong tháng 3/2026; nếu tiếp tục chậm ban hành phải chịu trách nhiệm.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu nhiệm vụ trước mắt phải tập trung hoàn thành việc xây dựng CSDL, nhất là đối với nhóm 11 CSDL quốc gia được giao, song song với đó là thực hiện việc cập nhật các nhóm dữ liệu chuyên ngành khác. Thủ trưởng các Sở, ngành phải chịu trách nhiệm trong xây dựng CSDL. Căn cứ Chiến lược về dữ liệu của Trung ương, Tỉnh sẽ ban hành Chiến lược về dữ liệu của tỉnh.

Trưởng Ban Chỉ đạo giao Sở KH&CN nghiên cứu tham mưu xây dựng Trung tâm dữ liệu tỉnh.

Về hạ tầng, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu trong quý II/2026, phải khắc phục triệt để vùng “lõm sóng” và hoàn thành việc mua sắm thiết bị đầu cuối; đến cuối tháng 3/2026, phải xác định hoàn thành việc đăng ký thực hiện 03 “bài toán lớn”, 03 gói thầu thí điểm Trung ương giao.

Bí thư Tỉnh ủy giao Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành trực tiếp làm việc với Đại học Vinh về việc thành lập Trung tâm đổi mới sáng tạo.

Về CCHC, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu phải làm quyết liệt, trọng tâm CCHC là rà soát, cắt giảm, công khai thời gian giải quyết TTHC. Đi cùng với CCHC là kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, xử lý nghiêm trách nhiệm của cá nhân, tổ chức nếu để xảy ra tình trạng phiên hà, gây khó khăn để tạo niềm tin cho người dân và doanh nghiệp.

Sở KH&CN sớm rà soát các nhiệm vụ phát triển KHCN, ĐMST và CĐS để các ngành, đơn vị, địa phương tập trung triển khai.

Về số hóa tài liệu, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu từng ngành, đơn vị thực hiện theo yêu cầu và hướng dẫn của Sở Nội vụ; Sở Nội vụ cần sớm ban hành Kế hoạch triển khai chung trên toàn tỉnh.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn