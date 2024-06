Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An thăm, làm việc tại Cộng hòa Liên bang Đức

Tại cuộc gặp, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý đã trao đổi với ông Vũ Quang Minh, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang (CHLB) Đức một số nét chính về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An thời gian qua, chiến lược, tầm nhìn phát triển của tỉnh thời gian tới.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An mong muốn Đại sứ Vũ Quang Minh và Đại sứ quán ủng hộ, kết nối, hỗ trợ tỉnh mở rộng thêm các đối tác ở châu Âu, đặc biệt là tại Đức trên các lĩnh vực, nhất là phát triển kinh tế biển, cảng biển, cơ khí chế tạo, nông nghiệp ứng dụng công nghệ, năng lượng xanh, kinh tế tuần hoàn… cũng như hỗ trợ để có thể kết nối hiệu quả với các hiệp hội doanh nghiệp của Đức.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý và đoàn công tác đã có chuyến thăm, làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức

Hiện, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 2 dự án sử dụng vốn vay ODA của Đức với tổng mức đầu tư là gần 156 tỷ đồng. Người đứng đầu tỉnh Nghệ An mong muốn Đại sứ quán tiếp tục hỗ trợ thúc đẩy kêu gọi các tổ chức của Đức hỗ trợ tỉnh Nghệ An các khoản viện trợ ODA, NGO trên các lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn kết hợp giảm nghèo bền vững.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý mong muốn, Đại sứ quán tiếp tục quan tâm, hỗ trợ cho cộng đồng người Việt Nam tại Đức nói chung, trong đó có con em người Nghệ An đang sinh sống, học tập, lao động thuận lợi.

Ông Vũ Quang Minh đã thông tin với đoàn về mối quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - CHLB Đức tiếp tục đi vào chiều sâu, thực chất trên nhiều lĩnh vực. Hai nước đang hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (23/9/1975 - 23/9/2025).

Đại sứ Vũ Quang Minh khẳng định, Đại sứ quán sẽ tiếp tục phát huy vai trò để hỗ trợ kết nối, quảng bá, thúc đẩy hợp tác giữa Nghệ An với các doanh nghiệp của Đức, đặc biệt là các lĩnh vực mà Nghệ An có điều kiện, thế mạnh và phù hợp với xu thế phát triển của thế giới.

Đại sứ Vũ Quang Minh đồng thời đề nghị, tỉnh Nghệ An và các doanh nghiệp chuẩn bị tốt các điều kiện hướng tới hoạt động xúc tiến đầu tư tại Đức vào năm 2025, sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa 2 nước.

