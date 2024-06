Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý thăm, làm việc tại Vương quốc Anh

Chiều 11/6, ông Thái Thanh Quý, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An cùng đoàn công tác đã đến thủ đô London, bắt đầu chuyến thăm, làm việc tại Vương quốc Anh.

Vương quốc Anh là đối tác thương mại lớn thứ 3 tại thị trường châu Âu, là nước nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam lớn thứ 9 trên thế giới và đã có Thư chính thức công nhận quy chế thị trường của Việt Nam.

Bí thư tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý cùng đoàn công tác đang có chuyến thăm, làm việc tại Vương quốc Anh (Ảnh: Q.Đ)

Trên địa bàn tỉnh Nghệ An hiện 2 dự án FDI đến từ các nhà đầu tư Anh quốc với tổng vốn đầu tư đăng ký là 4,04 triệu USD, gồm Dự án Premium Fashion Việt Nam thuộc lĩnh vực sản xuất thiết kế và may mặc và Dự án Trung tâm Anh ngữ quốc tế Apollo (cơ sở 1) trực thuộc Chi nhánh Nghệ An của Tổ chức Giáo dục và Đào tạo Apollo Việt Nam thuộc lĩnh vực giáo dục.

Chuyến công tác lần này của Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý và đoàn công tác nhằm giới thiệu, quảng bá tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Nghệ An và tìm kiếm cơ hội thu hút đầu tư thông qua làm việc với đối tác tại Vương quốc Anh.

Tại thủ đô London, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý cùng đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An đến thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Anh. Ông Thái Thanh Quý cảm ơn lãnh đạo, cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Anh đã đón tiếp đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An.

Lãnh đạo Tỉnh ủy Nghệ An mong muốn, Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Anh sẽ quan tâm, hỗ trợ tỉnh Nghệ An phát triển mối quan hệ hợp tác với các đối tác của Anh. Ông Tô Minh Thu, Đại diện lâm thời Đại sứ quán Việt Nam tại Anh bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ tỉnh trong việc tiếp cận các đối tác, nhà đầu tư Vương quốc Anh.

