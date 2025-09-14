Bí thư chi bộ bản Cha Nga gác nỗi buồn riêng, lo việc chung

Gần 2 tháng sau đợt mưa lũ lịch sử, việc tiếp cận bản biên giới Cha Nga, xã Mỹ Lý, tỉnh Nghệ An vẫn gặp rất nhiều khó khăn, phải đi bộ quãng đường dài qua ghềnh đá, kết hợp sử dụng thuyền máy ngược thác ghềnh của dòng Nậm Nơn hiểm trở.

Bản làng biên giới vẫn ngổn ngang bùn đất, bộn bề sau thiên tai, nhiều ngôi nhà xiêu vẹo chưa được tháo dỡ. Bị cuốn trôi hoàn toàn nhà cửa, tài sản, phần lớn các gia đình đang sống trong những ngôi lán tạm, chờ được chính quyền địa phương bố trí nơi tái định cư mới.

Dù gặp nhiều thách thức sau thiên tai, nhưng nhờ sự gương mẫu, trách nhiệm của đảng viên trong chi bộ, tinh thần đoàn kết thống nhất, nhân dân bản Cha Nga đang nỗ lực để vượt qua mất mát, từng bước ổn định cuộc sống. Trong đợt mưa lũ cuối tháng 7-2025, toàn bản biên giới có 36 hộ dân bị cuốn trôi nhà cửa, 15 căn nhà của các gia đình khác bị hư hỏng nặng.

Đồng chí Lô Văn Ngọc, Bí thư Chi bộ bản Cha Nga tại vị trí ngôi nhà của gia đình đã bị lũ cuốn trôi.

Cũng như nhiều hộ dân khác, đồng chí Lô Văn Ngọc, Bí thư Chi bộ bản Cha Nga cũng phải chịu cảnh “trắng tay” sau thiên tai, khi nhà cửa, tài sản bị cuốn trôi hoàn toàn. Cho đến nay, cả gia đình của đồng chí Ngọc đang sống trong căn lán tạm do bà con trong bản dựng lên trên khoảng đất trống mượn của họ hàng.

“Đêm 22-7, khi phát hiện nước lũ tràn về nhanh, tôi chỉ kịp hô hào để người thân, bà con trong bản tháo chạy lên vị trí cao hơn đảm bảo an toàn về tính mạng. Mọi người xót xa khi phải chứng kiến dòng nước dữ cuốn trôi nhà cửa, tài sản mà bao nhiêu năm khó nhọc tích góp mới có được. Sau đêm lũ, tôi chỉ còn cái đèn pin đội trên đầu và quần đùi ướt sũng. Mọi thứ thiết yếu phục vụ cuộc sống gia đình đều do chính quyền địa phương, các mạnh thường quân hỗ trợ”, đồng chí Ngọc cho biết.

Đồng chí Lô Văn Ngọc (bên trái) cùng cán bộ Biên phòng động viên nhân dân vượt qua khó khăn.

Những ngày sau lũ lớn, bản biên giới Cha Nga bị chia cắt hoàn toàn về giao thông, không thể liên lạc với bên ngoài. Trong khi đó, kho tích trữ lương thực của bản làng cũng bị cuốn trôi, người dân đối diện với nguy cơ thiếu đói khi bị cô lập.

Trước tình hình thực tế, đồng chí Lô Văn Ngọc cùng ban quản lý bản Cha Nga đã động viên bà con đoàn kết, đùm bọc nhau vượt qua khó khăn. Trên tinh thần đó, những gia đình may mắn không bị ảnh hưởng bởi mưa lũ đã đón các hộ dân bị trôi nhà cửa về ở chung. Toàn bộ số gạo còn lại trong bản cũng được chia đều để người dân cùng ăn để không ai bị thiếu đói, nhân dân trong bản tổ chức hỗ trợ các gia đình bị cuốn trôi nhà cửa dựng lán tạm tiện sinh hoạt.

Bí thư Chi bộ bản Cha Nga và gia đình đang phải sống trong căn lán tạm.

Khi nước lũ trên sông Nậm Nơn rút dần, đồng chí Lô Văn Ngọc cùng đồng chí Lương Văn Nhưn, Trưởng bản Cha Nga và những người khỏe mạnh cắt rừng ra gặp lãnh đạo xã để báo cáo tình hình, đồng thời tìm cách tiếp tế lương thực, thực phẩm về bản phục vụ nhân dân.

Nhiều ngày sau, Bí thư Chi bộ bản Cha Nga cùng ban quản lý bản thay nhau ra trung tâm xã lập địa điểm nhận sự hỗ trợ của mạnh thường quân chuyển đến nhân dân. Toàn bộ tiền mặt, quà các mạnh thường quân trao tặng, chi bộ, ban quản lý bản Cha Nga đều thông qua ý kiến nhân dân để phân bổ cho phù hợp với hoàn cảnh từng gia đình.

Nói về điều này, đồng chí Lô Văn Ngọc chia sẻ:“Chi bộ, ban quản lý bản luôn thống nhất phải giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong nhân dân. Mọi sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, mạnh thường quân đến với bà con đều đảm bảo đúng đối tượng, khách quan”. Không chỉ lo để nhân dân vượt qua khó khăn trước mắt, đồng chí Lô Văn Ngọc cũng tuyên truyền, động viên các gia đình tạo điều kiện để con em trong bản được đi học đầy đủ trong năm học mới.

Tác giả: Hiếu An

Nguồn tin: qdnd.vn